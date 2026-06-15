Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial

Un residente de Lehigh Acres, en el suroeste de Florida, fue arrestado este sábado después de que las autoridades lo acusaran de disparar contra un dron perteneciente a la Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO), que participaba en una operación policial.

El incidente ocurrió mientras el programa Drone as First Responder, utilizado por la agencia para asistir a los agentes en tiempo real, sobrevolaba la zona de Todd Avenue South en respuesta a una llamada de servicio.

Según informó la Oficina del Sheriff, el operador del dron detectó a un grupo de hombres que portaban lo que parecía ser un arma de fuego.

Las imágenes captadas por la cámara del dispositivo muestran a uno de los individuos, identificado como Elvin Antonio Callejas-Serrato, de 26 años , apuntando hacia la aeronave no tripulada antes de realizar aparentemente dos disparos en su dirección.

La secuencia quedó grabada por el propio dron y fue utilizada como evidencia durante la investigación.

Los agentes hallaron una pistola de balines cargada con proyectiles de acero

Los agentes que ya se encontraban en las inmediaciones acudieron rápidamente al lugar y contactaron con el grupo.

Durante la inspección, las autoridades recuperaron una pistola de balines cargada con proyectiles de acero, un elemento que presuntamente habría sido utilizado en el incidente.

Tras recopilar las pruebas, los investigadores procedieron al arresto de Callejas-Serrato.

Enfrenta un cargo relacionado con ataques a aeronaves

Las autoridades informaron que el detenido enfrenta un cargo por disparar o lanzar proyectiles contra una aeronave, una acusación considerada grave bajo la legislación estatal.

Aunque se trataba de un dron policial y no de una aeronave tripulada, la Fiscalía evaluará el caso bajo las disposiciones aplicables a ataques contra equipos aéreos utilizados por las fuerzas del orden.

El uso de drones genera debate entre algunos residentes

Tras conocerse el incidente, algunos vecinos expresaron preocupación por la presencia creciente de drones en áreas residenciales.

"Es un poco alarmante porque uno no sabe quién los está operando ni de dónde vienen", comentó la residente Peyton Matthews a medios locales.

Sin embargo, expertos en tecnología señalan que los drones policiales suelen ser fácilmente identificables.

John Joyce, especialista de CRS Technology Consultants, explicó que los equipos utilizados por las fuerzas del orden cuentan con luces de emergencia y otros elementos visuales que permiten distinguirlos de drones privados.

"Si está lo suficientemente cerca para verlo, normalmente puedes identificar que pertenece a una agencia policial. Y si está demasiado lejos para reconocerlo, lo mejor es mantenerse alejado y no intentar derribarlo", afirmó.

La tecnología gana protagonismo en los operativos policiales

El programa Drone as First Responder se ha expandido en varias agencias de Estados Unidos debido a su capacidad para proporcionar imágenes en tiempo real, mejorar la seguridad de los agentes y reducir tiempos de respuesta.

El caso de Lehigh Acres vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de drones en labores policiales, así como las consecuencias legales que puede enfrentar cualquier persona que intente interferir con estos dispositivos durante operaciones oficiales.