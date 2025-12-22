americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Estados Unidos eleva a 3.000 dólares el incentivo para migrantes indocumentados que se autodeporten antes del 31 de diciembre. El DHS cubrirá vuelos y exhorta a usar la app CBP Home

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
DHS CBP

Washington, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3.000 dólares el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

"Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos 3.000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3.000 dólares para que regresen a su país", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Noem especificó que este aumento del "bono de salida" sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a "personas que no han sido detenidas" por agentes migratorios y aquellos "que están detenidos y no tienen cargos penales" en su contra. "Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa", aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

EE.UU. ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de 1.000 dólares y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país.

"Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar", advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a quienes elijan la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home. "Nos aseguraremos que lleguen a casa a tiempo para Navidad", aseguró.

En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero pasado, 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones pro-inmigrantes. EFE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

ARCHIVO - El gobernador de Colorado, Jared Polis, habla ante la Asociación Nacional de Gobernadores en el Hotel Broadmoor, el 25 de julio de 2025, en Colorado Springs, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, archivo)

Gobernador de Colorado dice que Trump juega "juegos políticos" al negar ayuda por desastres

Trump nombra al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EEUU a Groenlandia

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que nombra al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de su país a Groenlandia, el vasto territorio semiautónomo de Dinamarca que Trump ha dicho que Estados Unidos necesita tomar.

ARCHIVO - El ministro danés de Exteriores, Lars Loekke Rasmussen, habla durante una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el martes 23 de septiembre de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Dinamarca pide respeto a su integridad territorial después de que Trump nombre enviado a Groenlandia

Destacados del día

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter