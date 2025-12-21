americateve

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump retiró a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores y otros altos cargos en embajadas estadounidenses, parte de una estrategia para restructurar la posición del país en el extranjero con personal que se considere es partidario firme de su consigna “Estados Unidos primero”.

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La semana pasada se informó a los jefes de misión en al menos 29 países que sus mandatos terminarían en enero, según dos funcionarios del Departamento de Estado, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre movimientos internos de personal.

Todos ellos habían asumido sus puestos durante el gobierno del presidente Joe Biden, pero habían sobrevivido a una purga inicial en los primeros meses del segundo mandato de Trump, la cual estuvo enfocada principalmente en nombramientos políticos. Eso cambió el miércoles, cuando comenzaron a recibir avisos de funcionarios en Washington sobre sus salidas inminentes.

Los embajadores sirven a discreción del presidente, aunque normalmente permanecen en sus puestos de tres a cuatro años. Los afectados por la reorganización no están perdiendo sus trabajos en el servicio exterior, pero regresarán a Washington para recibir otros encargos, si es que desean aceptarlos, señalaron los funcionarios.

El Departamento de Estado se negó a comentar sobre cifras específicas ni embajadores afectados, pero defendió los cambios, diciendo que se trata de "un proceso estándar en cualquier administración". Señaló que un embajador es "un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de Estados Unidos primero".

África es el continente donde hubo más remociones de embajadores. Fueron retirados de 13 países: Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia y Uganda.

En segundo lugar está Asia, con cambios de embajadores en ocho naciones: Fiyi, Laos, las Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Vietnam, Nepal y Sri Lanka.

En Europa se les retiró de cuatro países (Armenia, Macedonia, Montenegro y Eslovaquia); en Oriente Medio de dos (Argelia y Egipto), y en el hemisferio occidental de dos más (Guatemala y Surinam).

El periódico Politico fue el primero en informar sobre los retiros de embajadores, lo que ha generado preocupación entre algunos legisladores y el sindicato que representa a los diplomáticos estadounidenses.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

