Trump nombra al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EEUU a Groenlandia

“Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional y promoverá firmemente los Intereses de nuestro País para la Seguridad, la Protección y la Supervivencia de nuestros Aliados, y de hecho, del Mundo”, afirmó Trump al anunciar el nombramiento.

Durante su transición presidencial y en los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, Trump pidió repetidamente imponer la jurisdicción de Estados Unidos sobre Groenlandia y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y con una ubicación estratégica.

El tema había desaparecido de los titulares en los últimos meses, pero en agosto, las autoridades danesas convocaron al embajador de Estados Unidos tras un reporte sobre que al menos tres personas con conexiones con Trump habían llevado a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia.

A principios de este año, el vicepresidente JD Vance visitó una remota base militar estadounidense en la isla y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente allí.

Trump ha dicho que Groenlandia es crucial para la seguridad de Estados Unidos y no ha descartado tomar la isla por la fuerza militar, a pesar de que Dinamarca es un aliado estadounidense y miembro de la OTAN.

Landry asumió el cargo de gobernador en enero de 2024. Su mandato termina en enero de 2028.

Es un honor servir en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos”, escribió Landry en una publicación en X en la que agradeció a Trump por el nombramiento. "¡Esto de ninguna manera afecta mi posición como Gobernador de Luisiana!".

Dinamarca y Groenlandia han dicho que la isla no está en venta y han condenado los reportes sobre que Estados Unidos está recopilando inteligencia allí. Las aspiraciones de Estados Unidos hacia Groenlandia también han sido rechazadas por Rusia y gran parte de Europa.

La embajada de Dinamarca en Washington no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el nombramiento de Landry.

El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca dijo en un informe a principios de este mes que Estados Unidos está utilizando su poder económico para "imponer su voluntad" y amenazar con la fuerza militar tanto a amigos como a enemigos.

El servicio, en su evaluación anual, dijo que la mayor asertividad de Washington bajo el gobierno de Trump también se produce mientras China y Rusia buscan disminuir la influencia occidental, especialmente la estadounidense.

"La importancia estratégica del Ártico está aumentando a medida que se intensifica el conflicto entre Rusia y Occidente, y el creciente enfoque de seguridad y estratégico en el Ártico por parte de Estados Unidos acelerará aún más estos acontecimientos", indicó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP