Dinamarca pide respeto a su integridad territorial después de que Trump nombre enviado a Groenlandia

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Las autoridades danesas insisten en que todo el mundo, incluido Estados Unidos, debe respetar “la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, afirmó el lunes el ministro danés de Exteriores después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento del gobernador de Luisiana como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia.

ARCHIVO - El ministro danés de Exteriores, Lars Loekke Rasmussen, habla durante una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el martes 23 de septiembre de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)
ARCHIVO - El ministro danés de Exteriores, Lars Loekke Rasmussen, habla durante una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el martes 23 de septiembre de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Trump reiteró durante su transición presidencial y los primeros meses de su segundo mandato que quería extender la jurisdicción estadounidense a Groenlandia, un vasto territorio semiautónomo danés, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y con una ubicación estratégica. El vicepresidente, JD Vance, visitó en marzo una remota base militar estadounidense en Groenlandia y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente allí.

El tema había ido saliendo de los titulares, pero en agosto, funcionarios daneses convocaron al embajador de Estados Unidos tras un reporte sobre que al menos tres personas con conexiones con Trump habían llevado a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia. Dinamarca es miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos.

Trump anunció el domingo el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia. Dijo que "Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional y promoverá firmemente los Intereses de nuestro País para la Seguridad, la Protección y la Supervivencia de nuestros Aliados, y de hecho, del Mundo".

Landry escribió en una publicación en X que "es un honor servirles en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos".

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo en un breve comunicado enviado por su ministerio que "el nombramiento confirma el continuo interés estadounidense en Groenlandia".

"Sin embargo, insistimos en que todos, incluidos los Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca", agregó.

A principios de este mes, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca dijo en un informe anual que Estados Unidos está utilizando su poder económico para "imponer su voluntad" y amenazar con la fuerza militar tanto a amigos como a enemigos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

