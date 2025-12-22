americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
trump miami

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que paralice temporalmente las deportaciones de migrantes durante Navidad para evitar separar a familias en esta época festiva del año.

"Una suspensión temporal de las deportaciones masivas permitiría a las familias permanecer juntas durante la Navidad y evitaría traumas innecesarios a los niños", dijo el arzobispo Thomas Wenski durante una conferencia de prensa en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Miami.

El arzobispo y otros líderes religiosos de Miami indicaron en un comunicado cque "el trabajo inicial de identificar y remover a criminales peligrosos se ha logrado en gran medida", por lo que las redadas que se siguen realizando "atrapan a una mayoría de personas que no son criminales".

En este sentido, destacaron que "una mayoría significativa de los detenidos" en el centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' "no tienen antecedentes penales".

Además, insistieron en que la política migratoria de la Administración Trump ha creado un clima de miedo y ansiedad que también afecta a personas que viven en situación legal en el país, y señalaron que una mayoría creciente de la población afirman que el Gobierno está yendo demasiado lejos.

"Dado que estos efectos son parte de las operaciones de control, solicitamos que el gobierno suspenda las actividades de aprehensión y redadas durante la temporada navideña. Tal pausa mostraría un respeto decente por la humanidad de estas familias", subrayó el comunicado.

Según las últimas cifras compartidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más de medio millón de migrantes han sido expulsados del país este año, mientras que casi dos millones se han deportado de manera voluntaria.

Este balance, no obstante, no ha sido probado por el Gobierno de Trump.

Wenski pidió "hacer más presión" a los políticos para defender a los migrantes, indicando que las deportaciones masivas no iban a ayudar a nadie, durante una entrevista con EFE el pasado noviembre.

También en noviembre, el papa León XIV lamentó que el trato "extremadamente irrespetuoso" a los migrantes que llevan una vida honrada en Estados Unidos. EFE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Anthony Joshua en acción ante Jake Paul durante su combate de peso pesados el viernes 19 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Jake Paul afirma tener 'doble fractura de mandíbula' tras su derrota ante Anthony Joshua

alerta a conductores: florida endurece multas por matriculas con marcos que oculten informacion

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Por Redacción América Noticias Miami
identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda dollar tree de little havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Por Redacción América Noticias Miami
miami: arrestan a cubano por colocar un airtag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter