"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

La publicación del exespía y jefe de los CDR reaviva el debate sobre los vínculos entre artistas populares y el régimen cubano, pese a que el concierto fue presentado como un acto solidario.

El exespía cubano y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo , desató una nueva controversia en redes sociales tras presumir públicamente el concierto ofrecido este fin de semana en La Habana por el dúo urbano Charly & Johayron .

A través de su cuenta en Facebook, Hernández celebró la presentación realizada en el Club 500 y aseguró que los fondos recaudados serían destinados a apoyar a las provincias afectadas por el paso del huracán Melissa.

“¡Multitudinario concierto de Charly y Johayron en el Club 500 de La Habana, Cuba ! Los fondos recaudados serán donados a las provincias afectadas por el huracán Melissa”, escribió el dirigente oficialista.

La publicación, lejos de pasar desapercibida, encendió de inmediato el debate en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa la relación entre artistas populares y figuras del poder en la Isla.

En cuestión de horas, el post de Hernández se llenó de comentarios críticos, muchos de ellos cargados de sarcasmo y molestia:

“ Ahora sí les hundiste la carrera a esos muchachos ”, escribió un usuario, en una de las frases más compartidas.

“Ya sabía yo que se habían demorado mucho en salir. Siempre es igual”, comentó otro internauta.

“Claro, por eso no dijeron nada cuando les preguntaron por la situación del país”, añadió una usuaria.

“Y después van a cantar a Miami”, remató otro comentario, aludiendo al mercado del exilio cubano.

Para numerosos usuarios, el respaldo público de una figura tan asociada al aparato represivo del régimen representa un costo simbólico alto para cualquier artista, independientemente de la intención solidaria del evento.

El concierto y la ayuda a los damnificados

A finales de octubre, Charly & Johayron se sumaron a iniciativas de apoyo a las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país. En sus redes sociales, compartieron imágenes de la entrega de donativos en centros de evacuación, donde aún permanecen decenas de personas que perdieron sus viviendas.

“Ser de los nuestros no se dice, se siente”, escribieron los artistas en una publicación, acompañada de mensajes de aliento y agradecimiento a quienes colaboraron con la iniciativa. “Es lo mínimo que podemos hacer”, añadieron.

La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, entregados con el apoyo de varios colaboradores. En las imágenes difundidas se observa a niños y adultos recibiendo los insumos, en escenas que fueron ampliamente compartidas y elogiadas por miles de usuarios.

Arte, política y un dilema recurrente en Cuba

El episodio vuelve a evidenciar un patrón frecuente en la vida cultural cubana: cuando artistas con gran popularidad aparecen vinculados —directa o indirectamente— a figuras del poder, el gesto suele interpretarse como alineamiento político, incluso si se presenta bajo un manto humanitario.

Para una parte significativa de la población, especialmente dentro y fuera de la Isla, el problema no es la ayuda a los damnificados, sino quién la capitaliza políticamente y desde qué tribuna se legitima.

Mientras algunos defienden el derecho de los artistas a ayudar sin ser instrumentalizados, otros insisten en que, en el contexto cubano, nada es inocente cuando el poder entra en escena.