EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Washington intenta interceptar un tercer petrolero sancionado vinculado a la evasión de sanciones y al tráfico de crudo venezolano

Las fuerzas de Estados Unidos realizan este domingo una operación activa de persecución contra otro buque petrolero sancionado de la llamada “flota oscura” vinculada al régimen de Venezuela, confirmaron funcionarios estadounidenses a Fox News .

Se trataría del tercer tanquero interceptado o perseguido en los últimos días, en medio de una ofensiva sin precedentes de Washington para cortar el flujo de petróleo venezolano y reforzar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro .

Según fuentes citadas por Axios , el tanquero perseguido ha sido identificado como el Bella 1 , un buque con bandera panameña que habría sido avistado en ruta para cargar crudo en Venezuela .

| URGENTE: El buque petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos, fue confiscado frente a las costas de Venezuela cuando se dirigía al país para cargar crudo, según la agencia informativa Reuters. Otro DURÍSIMO GOLPE AL RÉGIMEN GENOCIDA DE MADURO. pic.twitter.com/QWKLqidwvl

De acuerdo con ese medio, el Bella 1 está sancionado por el Departamento del Tesoro y navegaba bajo una bandera falsa , una práctica habitual dentro de la llamada flota fantasma utilizada para evadir sanciones internacionales.

Un funcionario estadounidense citado por CNN confirmó que el estado actual del buque es desconocido y que no está claro aún si transportaba crudo venezolano , aunque sí se encontraba bajo seguimiento activo.

Silencio oficial mientras avanza la operación

Consultados por la agencia EFE, el Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos remitieron todas las preguntas a la Casa Blanca, que hasta el momento no ha confirmado oficialmente si el petrolero ya fue abordado o interceptado.

Esta sería la segunda operación de este tipo en un solo fin de semana y la tercera desde el recrudecimiento de la estrategia ordenada por el presidente Donald Trump para frenar las exportaciones de crudo desde Venezuela.

Incautaciones recientes elevan la tensión

El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem confirmó la confiscación del tanquero Centuries, también con bandera panameña, al que la Casa Blanca calificó como un buque de “bandera falsa” integrado a la flota fantasma venezolana.

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío transportaba petróleo de PDVSA, la estatal PDVSA, actualmente bajo sanciones estadounidenses.

Días antes, el 10 de diciembre, Washington ya había incautado el buque Skipper, confiscando el cargamento de crudo que transportaba.

Bloqueo total y presión militar

Tras esas acciones, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de petroleros sancionados desde y hacia Venezuela, dentro de una política de máxima presión contra el régimen de Maduro, al que Washington acusa de narcotráfico y corrupción internacional.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene además un amplio despliegue militar en el Caribe como parte de una campaña antidrogas. Según cifras oficiales, esa operación ha llevado a la destrucción de unas 30 embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a la muerte de más de un centenar de tripulantes.

Caracas denuncia “robo y secuestro”

El gobierno venezolano rechazó la incautación del Centuries, calificándola como un “robo y secuestro” de un buque privado por parte de Estados Unidos, y denunció una escalada de agresión contra sus exportaciones petroleras.

Mientras tanto, la persecución del Bella 1 confirma que Washington no da marcha atrás y que la batalla por el control del petróleo venezolano entra en una fase aún más tensa.