Gobernador de Colorado dice que Trump juega "juegos políticos" al negar ayuda por desastres

Compartir en:









ARCHIVO - El gobernador de Colorado, Jared Polis, habla ante la Asociación Nacional de Gobernadores en el Hotel Broadmoor, el 25 de julio de 2025, en Colorado Springs, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, archivo) AP

La oficina de Polis indicó que él recibió dos cartas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) el sábado en la noche en las que se rechazan las solicitudes. Colorado había enviado peticiones para que se declarara desastre mayor tras los incendios forestales y deslizamientos de tierra en agosto, y lo que según Polis habían sido “inundaciones históricas” en el suroeste del estado en octubre.

Polis y los senadores federales por Colorado, los también demócratas Michael Bennet y John Hickenlooper, criticaron las denegaciones. Polis dijo que el estado apelará.

“Los habitantes de Colorado afectados por los incendios Elk y Lee y las inundaciones en el suroeste de Colorado merecen algo mejor que los juegos políticos a los que juega el presidente Trump", afirmó en un comunicado.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, indicó que Trump responde a cada solicitud de asistencia federal por desastre “con gran cuidado y consideración, asegurándose de que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera adecuada y eficiente por los estados para complementar —no sustituir— su obligación de responder y recuperarse de desastres”.

Jackson afirmó que no hay “politización” en las decisiones de Trump sobre la ayuda por desastres.

Trump ha planteado la idea de “eliminar gradualmente” la FEMA, diciendo que quiere que los estados asuman más responsabilidad. Los estados ya toman la iniciativa cuando ocurren desastres, pero la asistencia federal entra en juego en el momento en que las necesidades superan lo que pueden manejar por sí mismos.

——- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP