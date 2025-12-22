americateve

cubano

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen en Hialeah a un cubano en situación irregular acusado de robar caballos en Florida. ICE emitió una orden de detención migratoria mientras continúa la investigación

americateve | Redacción América Noticias Miami
Hialeah, Florida. Un ciudadano cubano en situación migratoria irregular fue arrestado en la ciudad de Hialeah, acusado de participar en el robo de caballos desde una propiedad rural en el centro de Florida, un caso que ha despertado alarma entre dueños de animales y autoridades estatales.

El detenido fue identificado como Lázaro Benítez Guzmán, de 26 años, quien enfrenta cargos de hurto mayor y tráfico de propiedad robada, según confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Volusia.

Cuatro caballos robados y una investigación multiagencial

De acuerdo con las autoridades, cuatro caballos fueron sustraídos de una finca ubicada en la localidad de Osteen, en el condado de Volusia.

Hasta el momento, dos de los animales han sido recuperados en el sur de Florida, como resultado de una investigación conjunta en la que participaron agencias estatales y federales.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de los dos caballos restantes y han ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que permita resolver completamente el caso.

Según reportó WESH 2 News, los investigadores no descartan que el robo esté vinculado al tráfico ilegal de animales o incluso al sacrificio clandestino, una práctica que ha sido detectada en episodios similares ocurridos en años recientes.

Proceso penal y orden de detención migratoria

Además del proceso criminal en curso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Benítez Guzmán, en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias federales bajo la actual administración.

Esto implica que, una vez concluya el proceso judicial a nivel estatal, el acusado podría ser transferido a custodia migratoria, enfrentando un posible proceso de deportación.

Las autoridades confirmaron que el caso permanece abierto y que continúan las pesquisas para determinar si existen otros implicados o una red organizada detrás de estos robos.

Un patrón que preocupa en zonas rurales del sur de Florida

El arresto se suma a una serie de robos de caballos registrados en los últimos años en áreas rurales de Miami-Dade y Broward, donde en algunos casos los animales fueron encontrados sacrificados, generando profunda conmoción entre propietarios y comunidades agrícolas.

Dueños de caballos han descrito estos hechos como devastadores a nivel emocional, al tratarse de animales criados durante años y considerados parte de la familia.

Activistas y residentes advierten que los robos nocturnos, el traslado rápido de los animales entre condados y la desaparición de su rastro apuntan a la posible existencia de redes clandestinas, que operan aprovechando la escasa vigilancia en zonas rurales.

Impacto social y debate migratorio

El caso también reabre un debate sensible dentro de la comunidad cubana en Florida, ya que la divulgación del estatus migratorio del acusado ocurre en un momento de mayor escrutinio migratorio, donde delitos penales pueden tener consecuencias que trascienden lo judicial y afectan la percepción pública de comunidades enteras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo comparecerá Benítez Guzmán ante la corte ni si enfrentará cargos adicionales.

