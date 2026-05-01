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EEUU retirará 5.000 efectivos de Alemania en los próximos 6 a 12 meses

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos retirará a unos 5.000 soldados de Alemania en los próximos 6 a 12 meses, informó el Pentágono el viernes.

El presidente Donald Trump llega para dar un discurso en una escuela autónoma con financiación pública, el viernes 1 de mayo de 2026, en The Villages, Florida. (AP Foto/Matt Rourke)
El presidente Donald Trump llega para dar un discurso en una escuela autónoma con financiación pública, el viernes 1 de mayo de 2026, en The Villages, Florida. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Esta semana, el presidente Donald Trump amenazó con retirar a parte de los efectivos del territorio del aliado perteneciente a la OTAN, a medida que continúa su enfrentamiento con el canciller Friedrich Merz por la guerra de Washington e Israel contra Irán. Merz afirmó que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos, y criticó la falta de estrategia de la Casa Blanca en la guerra.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló en un comunicado que la “decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento (de Defensa) en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”.

Washington tiene varias instalaciones militares importantes en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y el Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital estadounidense fuera del país norteamericano.

La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivaldría al 14% de los 36.000 militares estadounidenses destacados allí.

Nico Lange, del Center of European Policy Analysis —un organismo sin fines de lucro dedicado a fortalecer la alianza entre los europeos y Washington—, dijo a The Associated Press esta semana que esas fuerzas sirven principalmente a los intereses de Estados Unidos, incluida “la proyección del poder estadounidense a nivel global”, más que a ayudar con la defensa de Alemania.

Trump ignoró el viernes las preguntas de los reporteros sobre el retiro de efectivos mientras abordaba el Air Force One en Ocala, Florida, luego de acudir a un mitin para promover su agenda económica.

El presidente hizo una amenaza similar en su primer mandato, al afirmar que retiraría a unos 9.500 de los aproximadamente 34.500 soldados de Estados Unidos que entonces estaban destacados en Alemania, pero no inició el proceso. El mandatario demócrata Joe Biden canceló formalmente el retiro poco después de asumir el cargo en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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