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EEUU

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

EEUU autoriza ingreso de petrolero ruso a Cuba con más de 700,000 barriles en medio de crisis energética y tensión global

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Buque ruso

La Habana / Washington — En un movimiento que ha sorprendido a analistas internacionales, Estados Unidos ha autorizado el ingreso a Cuba del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, cargado con más de 700,000 barriles de crudo, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

La decisión, reportada por The New York Times, marca un giro inesperado en la política energética de la administración de Donald Trump, que semanas atrás había endurecido el bloqueo petrolero contra la isla.

Un giro en la presión de Washington

Hasta hace pocos días:

  • EE.UU. prohibía envíos de petróleo ruso a Cuba
  • Vigilaba activamente buques en el Caribe
  • Amenazaba con sanciones a terceros países

Sin embargo, ahora la Guardia Costera estadounidense permitirá el arribo del tanquero, que ya se encuentra en ruta hacia el puerto de Matanzas.

Un alivio en medio del colapso energético

El cargamento representa:

El primer gran envío de petróleo en meses

Un alivio temporal ante apagones masivos

Una inyección crítica en plena crisis

Cuba no recibía suministros estables desde enero, tras la interrupción de envíos desde Venezuela y México.

Un movimiento con impacto geopolítico

El petrolero, sancionado por EE.UU., la Unión Europea y Reino Unido, transporta alrededor de 730,000 barriles de crudo ruso rumbo a la isla.

Analistas destacan que este paso:

  • Reduce momentáneamente la presión sobre La Habana
  • Envía una señal ambigua en la estrategia de Washington
  • Refuerza el papel de Rusia como respaldo energético

¿Por qué EE.UU. permitió el ingreso?

Hasta el momento:

No hay explicación oficial clara

La decisión contradice medidas recientes

Podría responder a factores estratégicos o humanitarios

Rusia ha defendido el envío como “ayuda humanitaria”, mientras mantiene su apoyo material a Cuba.

Contexto de máxima tensión

El movimiento ocurre en un escenario marcado por:

  • Crisis energética severa en Cuba
  • Presión de EE.UU. sobre el suministro de petróleo
  • Reconfiguración geopolítica tras cambios en Venezuela

CONCLUSIÓN CLAVE

EE.UU. permite un cargamento que antes bloqueaba

Cuba recibe alivio temporal en plena crisis

Rusia refuerza su influencia en la isla

La decisión genera incertidumbre estratégica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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