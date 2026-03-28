Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

La Habana — Una cubana residente en Italia desató controversia tras solicitar públicamente acceso a armas para defender al régimen cubano durante un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel en La Habana.

Se trata de Ada Galano , presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), quien hizo la declaración en el marco de una reunión con integrantes del llamado Convoy Nuestra América .

Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia, se pronunció con firmeza durante el encuentro con los integrantes del Convoy Nuestra América en La Habana pic.twitter.com/rkcjKkJBSe

“Tengan prontas nuestras AKMs… porque hoy venimos con medicina, pero mañana vendremos a tomar nuestra AKM si es necesario”.

La declaración fue interpretada como un llamado a la defensa armada del sistema político cubano.

Galano aseguró hablar en nombre de cubanos residentes en el extranjero y expresó respaldo total al régimen:

Cubana residente en Italia y miembro de la “flotilla”, justifica que se estén quedando en hoteles de lujo en La Habana. Se trata de Ada Galano, pidió una AKM a Díaz-Canel y es miembro de una organización pro régimen en Italia. pic.twitter.com/yf3g8zjoZG

“Los buenos hijos de esta patria jamás los defraudaremos”

El evento reunió a activistas internacionales y cubanos emigrados alineados con el gobierno de la isla.

Reacciones y contraste con la realidad

Las declaraciones han generado críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan el contraste entre:

El apoyo político desde el exterior

La realidad interna en Cuba

Actualmente, la isla enfrenta:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Falta de alimentos y productos básicos

Contexto de tensión creciente

El pronunciamiento se produce en un momento de alta presión social y económica, donde aumentan tanto las protestas como las expresiones de respaldo al régimen.

El llamado a utilizar armas para defender el sistema ha intensificado el debate sobre el clima político en la isla.

Un discurso que divide

Analistas consideran que este tipo de declaraciones reflejan una creciente polarización entre sectores dentro y fuera de Cuba.

Mientras algunos defienden el sistema, otros cuestionan el uso de retórica confrontativa en medio de una crisis humanitaria.