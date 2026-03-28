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Armada mexicana localiza 2 embarcaciones que desaparecieron rumbo a Cuba con ayuda

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Armada de México anunció el sábado que localizó los dos catamaranes, con nueve personas a bordo, que habían desaparecidos cuando viajaban hacia Cuba para llevar ayuda humanitaria.

Activistas ondean banderas cubanas y palestinas desde el buque Maguro, que llega desde México con ayuda humanitaria como parte del Convoy Nuestra América, en la Bahía de La Habana, Cuba, martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Activistas ondean banderas cubanas y palestinas desde el buque Maguro, que llega desde México con ayuda humanitaria como parte del "Convoy Nuestra América", en la Bahía de La Habana, Cuba, martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

La Secretaría de Marina dijo en un comunicado que las dos embarcaciones tipo catamarán, identificadas como “Friendship” y “Tiger Moth”, fueron avistadas el 27 de marzo por una aeronave tipo Persuader a 80 millas náuticas (148 kilómetros) al noroeste de La Habana, y que un buque mexicano mantiene comunicación vía radio con los tripulantes mientras se dirige hacia la zona para brindarles apoyo.

Los dos catamaranes zarparon el 20 de marzo de Isla Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, hacia la isla caribeña y en el trayecto se perdió comunicación con ellos. Desde el 26 de marzo la Armada mexicana activó un plan de búsqueda para localizar las dos embarcaciones con nueve personas a bordo de diferentes nacionalidades.

Según las autoridades navales los dos catamaranes se retrasaron en llegar a su destino debido a “condiciones meteorológicas no favorables”.

Las dos embarcaciones formaban parte de una flotilla de la organización Nuestra América Convoy que la semana pasada envió un barco con ayuda a Cuba para apoyar a sus pobladores en medio de la crisis que enfrentan tras el endurecimiento del cerco comercial y petrolero por parte de Estados Unidos.

Un portavoz de Nuestra América Convoy dijo que les tranquilizaba que la que la Armada mexicana haya localizado las dos embarcaciones y que las tripulaciones se encuentran a salvo.

Un primer barco del Convoy Nuestra América con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, arribó el 24 de marzo a La Habana.

FUENTE: AP

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