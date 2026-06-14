VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

La conductora del programa oficialista reaccionó con evidente molestia cuando una falla técnica la tomó por sorpresa durante una emisión dedicada a las nuevas medidas económicas anunciadas por Díaz-Canel.

Arleen Rodríguez se molesta con la producción de la “Mesa Redonda” después que la pusieron en cámara por error. “Por qué volvieron a mi?… se le escucha gritar al final del video. pic.twitter.com/gIUiSsP3Ns

La periodista y presentadora oficialista Arleen Rodríguez Derivet , una de las figuras más visibles de la televisión estatal cubana, protagonizó un momento inesperado durante una reciente emisión de la Mesa Redonda , cuando un error de realización dejó abierto su micrófono y permitió escuchar un regaño dirigido a miembros de su equipo de producción.

El incidente ocurrió durante la transmisión del programa especial dedicado a analizar las medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano ante la crisis energética y las recientes sanciones estadounidenses.

Según pudo apreciarse en la señal televisiva, la realización debía enlazar directamente con una intervención grabada de Miguel Díaz-Canel , pero por error regresó al estudio cuando la conductora no esperaba volver a aparecer en pantalla.

Con el micrófono abierto y mientras miles de televidentes seguían la transmisión, Rodríguez Derivet reaccionó con evidente molestia.

—“¿¡Por qué volvieron a mí!?”— se le escuchó decir antes de que la transmisión retomara el contenido previsto.

El momento fue rápidamente compartido en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron la reacción de la presentadora y la interpretaron como una muestra de tensión detrás de cámaras en uno de los principales espacios propagandísticos del régimen.

Una emisión dedicada a defender las nuevas medidas económicas

La Mesa Redonda de ese día estuvo centrada en explicar y respaldar el paquete de reformas económicas presentado horas antes por Díaz-Canel.

Las medidas fueron anunciadas en medio de una creciente presión económica sobre la isla, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicara nuevas sanciones contra CUPET, la empresa estatal encargada del sector energético cubano.

El programa buscaba trasladar a la población la versión oficial sobre el impacto de esas sanciones y las acciones que el gobierno asegura estar implementando para enfrentar la crisis.

Una de las principales voces mediáticas del régimen

Arleen Rodríguez Derivet es una de las comunicadoras más influyentes dentro del aparato mediático estatal cubano.

Además de desempeñarse como conductora y subdirectora de la Mesa Redonda, mantiene una estrecha cercanía con la cúpula gubernamental. En varias ocasiones, Díaz-Canel la ha elogiado públicamente y llegó a referirse a ella como una “hermana del alma”.

En marzo de 2024 recibió el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el Estado cubano a profesionales de la prensa.

No es la primera polémica protagonizada por la periodista

La presentadora ha estado envuelta en otras controversias mediáticas durante los últimos años.

En enero de 2026 provocó una fuerte reacción en redes sociales al intentar minimizar la gravedad de los apagones afirmando que “José Martí no conoció la luz eléctrica y era un genio”, comentario que posteriormente tuvo que matizar públicamente.

Meses después volvió a generar debate al referirse a Díaz-Canel como un “hombre de amor”, expresión que también fue ampliamente comentada por usuarios dentro y fuera de Cuba.

El incidente del micrófono abierto vuelve a colocar a Rodríguez Derivet en el centro de la conversación pública, esta vez por un momento espontáneo que dejó al descubierto la tensión detrás de uno de los programas más emblemáticos de la televisión estatal cubana.