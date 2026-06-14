americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar

El presidente de Estados Unidos confirmó el fin del bloqueo naval en la región y autorizó la reapertura del estratégico paso marítimo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ormuz trump

Trump declara cerrado el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que las negociaciones con Irán concluyeron exitosamente y aseguró que el acuerdo entre ambas naciones ya está completamente cerrado, poniendo fin a meses de tensión militar y diplomática en Oriente Medio.

Screenshot 2026-06-14 at 6.06.06PM

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario confirmó que ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía activo en la zona desde el inicio de la crisis regional.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump.

Se reabre una de las rutas petroleras más importantes del mundo

La decisión tiene implicaciones globales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias marítimas para el comercio internacional de petróleo y gas.

“Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, anunció el mandatario.

Trump también confirmó el fin de las operaciones navales estadounidenses desplegadas en la región durante los últimos meses.

“Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, agregó.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores”

El presidente estadounidense cerró su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretada como una señal de normalización del tráfico marítimo internacional.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió.

La declaración generó reacciones inmediatas en los mercados energéticos y entre analistas internacionales, que consideran la reapertura de Ormuz como uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes del año.

Pakistán adelantó el acuerdo antes del anuncio oficial

Horas antes de la confirmación realizada por Trump, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había revelado que Washington y Teherán alcanzaron un entendimiento destinado a poner fin a la crisis regional.

Según Sharif, la firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza, donde se celebrará una ceremonia con la participación de representantes internacionales.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, afirmó el mandatario paquistaní.

El pacto contempla el cese de operaciones militares

De acuerdo con la información divulgada por Islamabad, el entendimiento incluye la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares vinculadas al conflicto.

El acuerdo también abordaría la situación en Líbano, uno de los principales escenarios de tensión durante los últimos meses debido a los enfrentamientos entre Israel, Hezbolá e Irán.

Sharif destacó además la participación de varios países mediadores, entre ellos Qatar, Arabia Saudita y Turquía, que habrían desempeñado un papel clave para acercar posiciones entre las partes.

Un giro histórico para Oriente Medio

La confirmación del acuerdo representa uno de los cambios diplomáticos más significativos en la región en los últimos años.

Tras meses de enfrentamientos, amenazas militares y tensión en los mercados energéticos internacionales, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense podrían marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Teherán.

Ahora la atención internacional se concentra en la implementación de los compromisos alcanzados y en la firma oficial prevista para los próximos días en territorio suizo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One en camino a la Base Aérea Andrews, en Maryland, el viernes 5 de junio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que acuerdo con Irán podría estar "en unas pocas horas" y culpa a Israel del retraso (Axios)

? de refugiado en eeuu a pedir la muerte de marco rubio: la verdadera historia de roberto garcia cabrejas ? el invicto?

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Por Mario J Pentón
alarma en la habana: hegseth afirma que existen opciones reales para actuar contra diaz-canel

ALARMA EN LA HABANA: Hegseth afirma que existen "opciones reales" para actuar contra Díaz-Canel

Por Redacción América Noticias Miami
marines de eeuu realizan maniobras de asalto en guantanamo en medio de la escalada de tension con cuba
ULTIMA HORA

Marines de EEUU realizan maniobras de asalto en Guantánamo en medio de la escalada de tensión con Cuba

Destacados del día

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter