Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que las negociaciones con Irán concluyeron exitosamente y aseguró que el acuerdo entre ambas naciones ya está completamente cerrado, poniendo fin a meses de tensión militar y diplomática en Oriente Medio.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario confirmó que ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía activo en la zona desde el inicio de la crisis regional.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump.

La decisión tiene implicaciones globales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias marítimas para el comercio internacional de petróleo y gas.

“Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, anunció el mandatario.

Trump también confirmó el fin de las operaciones navales estadounidenses desplegadas en la región durante los últimos meses.

“Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, agregó.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores”

El presidente estadounidense cerró su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretada como una señal de normalización del tráfico marítimo internacional.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió.

La declaración generó reacciones inmediatas en los mercados energéticos y entre analistas internacionales, que consideran la reapertura de Ormuz como uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes del año.

Pakistán adelantó el acuerdo antes del anuncio oficial

Horas antes de la confirmación realizada por Trump, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había revelado que Washington y Teherán alcanzaron un entendimiento destinado a poner fin a la crisis regional.

Según Sharif, la firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza, donde se celebrará una ceremonia con la participación de representantes internacionales.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, afirmó el mandatario paquistaní.

El pacto contempla el cese de operaciones militares

De acuerdo con la información divulgada por Islamabad, el entendimiento incluye la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares vinculadas al conflicto.

El acuerdo también abordaría la situación en Líbano, uno de los principales escenarios de tensión durante los últimos meses debido a los enfrentamientos entre Israel, Hezbolá e Irán.

Sharif destacó además la participación de varios países mediadores, entre ellos Qatar, Arabia Saudita y Turquía, que habrían desempeñado un papel clave para acercar posiciones entre las partes.

Un giro histórico para Oriente Medio

La confirmación del acuerdo representa uno de los cambios diplomáticos más significativos en la región en los últimos años.

Tras meses de enfrentamientos, amenazas militares y tensión en los mercados energéticos internacionales, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense podrían marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Teherán.

Ahora la atención internacional se concentra en la implementación de los compromisos alcanzados y en la firma oficial prevista para los próximos días en territorio suizo.