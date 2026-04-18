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Irán reimpone restricciones en estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de violar acuerdo para reabrirlo

EL CAIRO, Egipto (AP) — Irán dio marcha atrás rápidamente en la reapertura del estrecho de Ormuz y volvió a imponer restricciones en la crucial vía marítima el sábado, después de que Estados Unidos afirmó que la medida no pondría fin a su bloqueo.

ARCHIVO - Dos policías pasan por delante de un cartel antiestadounidense que muestra un avión de Estados Unidos siendo capturado por las fuerzas armadas de Irán en una red de pesca con la frase, en farsi, El estrecho de Ormuz seguirá cerrado, todo el golfo Pérsico es nuestro terreno de caza, en Teherán, Irán, el 5 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)
ARCHIVO - Dos policías pasan por delante de un cartel antiestadounidense que muestra un avión de Estados Unidos siendo capturado por las fuerzas armadas de Irán en una red de pesca con la frase, en farsi, "El estrecho de Ormuz seguirá cerrado, todo el golfo Pérsico es nuestro terreno de caza", en Teherán, Irán, el 5 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo) AP

El mando militar conjunto del país manifestó el sábado que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior... bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió que seguirá bloqueando el tránsito por el paso mientras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes continúe vigente.

El anuncio se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bloqueo estadounidense “se mantendrá plenamente en vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Washington, incluyendo su programa nuclear.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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