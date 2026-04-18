Irán reimpone restricciones en estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de violar acuerdo para reabrirlo

ARCHIVO - Dos policías pasan por delante de un cartel antiestadounidense que muestra un avión de Estados Unidos siendo capturado por las fuerzas armadas de Irán en una red de pesca con la frase, en farsi, "El estrecho de Ormuz seguirá cerrado, todo el golfo Pérsico es nuestro terreno de caza", en Teherán, Irán, el 5 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo) AP