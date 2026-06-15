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Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

El presidente de Estados Unidos festeja su cumpleaños con un evento sin precedentes en la residencia presidencial horas después del acuerdo con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
trump UFC

De la diplomacia global al octágono: Trump convierte la Casa Blanca en escenario de UFC

Horas después de anunciar un acuerdo de paz con Irán y ordenar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su cumpleaños número 80 con un evento sin precedentes: una cartelera de UFC instalada en los jardines de la Casa Blanca.

La velada, bautizada como UFC Freedom 250, coincide además con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y representa uno de los espectáculos deportivos más ambiciosos jamás organizados dentro del complejo presidencial.

Una arena de combate en pleno Jardín Sur

Para la ocasión, el Jardín Sur de la Casa Blanca fue transformado en un estadio temporal mediante una gigantesca estructura metálica de más de 28 metros de altura conocida como “La Garra”, diseñada especialmente para albergar el octágono de la UFC.

La instalación incluye pantallas gigantes, sistemas de iluminación de última generación y una plataforma central ubicada en la zona donde habitualmente aterriza el helicóptero presidencial Marine One.

Más de 4.300 invitados presenciarán el evento desde el recinto, mientras unas 70.000 personas seguirán la jornada desde una zona habilitada en la cercana Elipse, según estimaciones de los organizadores.

Una celebración que llega tras un acuerdo histórico con Irán

El evento se desarrolla pocas horas después de que Trump anunciara la conclusión de un acuerdo con Irán destinado a poner fin a meses de tensiones militares en Medio Oriente.

El mandatario confirmó además la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo, y ordenó el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en la región.

La noticia fue recibida con optimismo por los mercados energéticos internacionales y redujo la incertidumbre sobre el suministro global de crudo.

Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizan la pelea estelar

La cartelera tiene como combate principal el esperado enfrentamiento por el título mundial de peso ligero entre el campeón hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje.

Entre los principales combates de la noche también destacan:

  • Alex Pereira vs Ciryl Gane (Título interino peso pesado)

  • Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi

  • Mauricio Ruffy vs Michael Chandler

  • Bo Nickal vs Kyle Daukaus

  • Diego Lopes vs Steve Garcia

La UFC confirmó que el evento será transmitido exclusivamente a través de streaming y que se trata de una de las producciones más costosas de su historia.

Una imagen inédita para la historia de Estados Unidos

La celebración marca un momento singular en la política y el deporte estadounidense.

Nunca antes una función de artes marciales mixtas se había realizado en la Casa Blanca, convirtiendo a la residencia presidencial en el centro de atención mundial durante una jornada que combina diplomacia internacional, espectáculo deportivo y celebración presidencial.

Con el acuerdo con Irán recién anunciado y una multitud congregada frente a la Casa Blanca, Trump cierra una de las semanas más intensas de su segundo mandato con una imagen que promete quedar grabada en la historia política y deportiva de Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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