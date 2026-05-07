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EEUU inicia una revisión de consulados mexicanos que podría conducir a cierres

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos dio inicio a una revisión de los 53 consulados mexicanos en el país, lo que podría conducir al cierre de algunas de estas oficinas, informó un funcionario del Departamento de Estado el jueves.

El presidente Donald Trump durante una visita al Monumento a Lincoln para supervisar las renovaciones, el jueves 7 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump durante una visita al Monumento a Lincoln para supervisar las renovaciones, el jueves 7 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

No se dio ningún motivo para justificar la revisión, de la cual CBS News fue el primer medio en informar, y tampoco se explicaron sus implicaciones, pero es probable que la medida avive aún más las tensiones entre las dos naciones vecinas. El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

El presidente Donald Trump se involucrado en América Latina de manera más agresiva que cualquier otro mandatario estadounidense de las últimas décadas: ordenó una operación militar que culminó con la captura del entonces mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y posteriormente promovió enormes reformas en la nación sudamericana; también impuso un bloqueo petrolero a Cuba, se involucró en las elecciones en Argentina y Honduras, y amenazó con acciones militares contra los cárteles mexicanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tratado de mantener una sólida relación con Trump y contrarrestar las amenazas de Estados Unidos al intensificar la ofensiva del gobierno mexicano contra el crimen organizado, lo que ha resultado en una disminución en el número de homicidios. Pero una serie de escándalos ha desatado una tormenta política en México en las últimas semanas.

Primero, dos agentes de la CIA murieron en una operación antidrogas realizada por las autoridades locales en el estado de Chihuahua, lo que desató una serie de contradicciones por parte de las autoridades mexicanas. Y luego, la semana pasada, Estados Unidos acusó formalmente a varios funcionarios que pertenecen el partido de Sheinbaum por delitos de narcotráfico.

Trump reiteró esta semanas sus comentarios: “Si México no actúa, nosotros lo haremos”.

Todo esto ha incrementado la presión de Washington sobre Sheinbaum y alimentado las especulaciones sobre su insistencia en garantizar la soberanía de México.

La red de representaciones diplomáticas de México es, por mucho, la más grande en Estados Unidos. Sus consulados ayudan a los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos con documentos de identificación, asistencia legal y otras necesidades.

“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén alineados con la agenda de política exterior de ‘Estados Unidos primero’ del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, manifestó Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos públicos.

En años recientes, Estados Unidos ha ordenado el cierre de un consulado chino en Houston y tres instalaciones rusas, incluido un consulado en San Francisco y dependencias cerca de Washington y Nueva York.

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Janetsky informó desde Ciudad de México. El periodista de The Associated Press Jonathan J. Cooper en Phoenix contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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