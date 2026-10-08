americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU excluye a Microsoft de programa para dar residencia a trabajadores extranjeros

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump está suspendiendo al gigante tecnológico Microsoft de un programa para solicitar tarjetas de residencia permanente para trabajadores que cuentan con una visa H-1B, al acusar a la empresa de fraude.

El vicepresidente JD Vance en conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Tom Brenner)
El vicepresidente JD Vance en conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Tom Brenner) AP

“Si hacen las cuentas, por cada trabajador que Microsoft despidió, reemplazaron a ese trabajador por uno y medio de sirvientes extranjeros contratados en condiciones de servidumbre”, denunció el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El programa H-1B ha sido durante mucho tiempo un blanco de los partidarios de Trump, quienes sostienen que el programa perjudica a los trabajadores estadounidenses y está plagado de abusos.

Las visas H-1B están destinadas a empleos de alta calificación para los que es difícil encontrar trabajadores estadounidenses. Las empresas tecnológicas son las mayores usuarias, y casi tres cuartas partes de las aprobaciones se otorgan a trabajadores de India.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, cerca de Seattle, de momento no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El anuncio de Vance se produjo un día después de que la administración lanzara otra ofensiva contra los estudiantes internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional propuso el miércoles una tarifa de 70.000 dólares para los estudiantes internacionales que busquen trabajar en Estados Unidos. La norma propuesta exigiría que las escuelas paguen la tarifa por cada estudiante que participe en el programa de Capacitación Práctica Opcional, conocido como OPT, que permite a los estudiantes trabajar en empleos relacionados con su especialidad durante o después de su etapa en la escuela.

Vance también criticó a universidades que, según sugirió, estaban abusando de un programa que permite a estudiantes internacionales llegar a Estados Unidos. Estas visas temporales, llamadas visas J-1, permiten que visitantes internacionales viajen temporalmente al país para programas de intercambio de trabajo y estudio. Vance señaló a nueve universidades que, según dijo, ameritaban una investigación adicional por fraude de visas J-1, al afirmar que utilizaron el programa en proporciones mayores que sus contrapartes.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eeuu confirma conversaciones con cuba y advierte: consideramos todas las opciones ante el regimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Por Redacción América Noticias Miami
Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

estos son los 10 cubanos mas buscados por el fbi en ee.uu.

ESTOS SON LOS 10 CUBANOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI EN EE.UU.

Por Redacción América Noticias Miami
guardia costera de eeuu intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia cuba
ULTIMA HORA

Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba

Destacados del día

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter