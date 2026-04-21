EEUU busca aumentar gasto militar en drones y defensas que han sido parte de la guerra con Irán

Como parte del impulso del presidente Donald Trump para aumentar el gasto en defensa hasta 1,5 billones de dólares en el presupuesto de 2027, el Pentágono quiere triplicar el gasto en drones y tecnología relacionada a más de 74.000 millones e invertir más de 30.000 millones en municiones como interceptores de misiles, cuyas reservas se han reducido durante la guerra con Irán.

Los funcionarios militares señalaron que el plan de gasto se elaboró antes del conflicto en Oriente Medio. Tampoco hablaron de cuánto pedirán en fondos adicionales para la guerra, que se sumarían a lo que la Casa Blanca busca para aumentar el gasto en defensa en el próximo año presupuestario.

“La coincidencia, verán, es la solicitud de municiones, que es algo que siempre necesitamos", dijo a periodistas en una sesión informativa Jules Hurst III, subsecretario interino de Defensa y contralor del Pentágono. "Siempre necesitamos aumentar nuestras reservas. Pero fuera de eso, aquí no hay costos operativos derivados de Irán”.

Los interceptores de misiles más escaseados son los sistemas de defensa aérea Patriot y Terminal High Altitude Area Defense, o THAAD. El sistema THAAD está diseñado para derrotar misiles balísticos de alcance medio, mientras que el sistema Patriot sirve para derribar misiles balísticos de corto alcance y aeronaves tripuladas. Sin embargo, ambos también se utilizaron para derribar drones iraníes baratos.

La partida presupuestaria de 30.000 millones de dólares también buscaría comprar misiles Precision Strike de largo alcance y sistemas de misiles Mid-Range Capability utilizados por el ejército.

La propuesta presupuestaria asignaría casi 54.000 millones de dólares para drones militares y tecnología relacionada, así como 21.000 millones para sistemas de armas diseñados para derribar drones enemigos.

Los drones y otros vehículos no tripulados son considerados un arma clave en las guerras de Ucrania e Irán, y altos funcionarios del Pentágono afirman que Estados Unidos debe aumentar de manera significativa su financiación tanto de drones como de sistemas antidrones.

“La guerra con drones está transformando rápidamente el campo de batalla moderno”, manifestó Hurst. “Este presupuesto es la mayor inversión en guerra con drones y tecnología antidrones en la historia de Estados Unidos”.

Como parte del presupuesto de 2027, el Pentágono también pretende aumentar las fuerzas armadas en 44.500 efectivos, o más del 2%, gastar más de 2.000 millones de dólares en operaciones en la frontera entre Estados Unidos y México y presentar la mayor solicitud de construcción naval desde 1962.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP