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EEUU ataca lancha que supuestamente llevaba drogas en el Pacífico y mata a 2 hombres; 1 sobrevive

WASHINGTON (AP) — El más reciente ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una embarcación presuntamente usada para el narcotráfico en el océano Pacífico oriental mató a dos hombres el viernes, mientras que uno más sobrevivió.

Un video publicado en redes sociales por el Comando Sur de Estados Unidos muestra una imagen negra con forma de embarcación antes de lo que parece ser una explosión, la cual es seguida por una columna de fuego que se eleva desde el océano.

El Comando Sur indicó que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente”.

La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Donald Trump dio su aprobación a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que establece como máxima prioridad del gobierno eliminar a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental.

La campaña de Estados Unidos de ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas, incluido el Pacífico oriental y el mar Caribe, se lanzó a principios de septiembre y ha matado a por lo menos 193 personas en total. El ejército de Estados Unidos no ha presentado pruebas de que alguna de las embarcaciones que ha atacado transportara drogas. Los ataques se han intensificado en las últimas semanas.

En tanto, Trump ha buscado presionar a mandatario de países de la región para que trabajen más estrechamente con Estados Unidos con el fin de atacar a los cárteles y que emprendan por cuenta propia acciones militares contra narcotraficantes y pandillas transnacionales que, según él, representan una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional.

Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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