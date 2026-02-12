americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EEUU

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

WASHINGTON (AP) — Dos buques de la Marina estadounidense desplegados como parte del enorme refuerzo militar en el mar Caribe chocaron, lo que dejó a dos militares con heridas leves, informó el Comando Sur de Estados Unidos el jueves.

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel) AP

El destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros. La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de cientos de pies, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables.

El comunicado militar indicó que dos integrantes del personal reportaron lesiones leves tras la colisión y que ambos se encontraban en condición estable. Según el Comando Sur, los dos buques ahora navegan sin problema.

El USS Truxtun es una incorporación reciente a la gran presencia naval en el Caribe, que asciende a 12 buques, incluido el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y varios buques de asalto anfibio que transportan a miles de marines.

El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presencia militar en la región para llevar a cabo una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, incautar petroleros sancionados y realizar una redada sorpresa que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un funcionario de la Marina que habló bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos sensibles.

The Wall Street Journal informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra. La colisión más reciente de la Marina ocurrió en febrero de 2025, cuando el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante justo a las afueras del canal de Suez, cerca de Port Said, Egipto. Eso provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos.

Una investigación difundida en diciembre reveló que, como el portaaviones iba retrasado respecto al cronograma, el oficial que lo navegaba lo condujo a una velocidad peligrosamente alta.

El informe determinó que, cuando un buque mercante se desplazó hacia una trayectoria de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó medidas suficientes para apartarse, y que el buque viajaba tan rápido que habría necesitado casi una milla y media para detenerse después de parar los motores.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
congresistas cubanoamericanos piden a trump cancelar licencias que permiten negocios de eeuu con cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
nieto del dictador fidel castro desafia a trump y afirma que cuba no se arrodillara ante la presion de eeuu

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

avion espia de eeuu vuela cerca de la costa norte de cuba en operacion de vigilancia sobre la isla

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter