Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

En un gesto de apoyo significativo, dos buques de la Armada de México arribaron este jueves al puerto de La Habana cargados con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria , incluyendo alimentos y productos básicos destinados a la población civil.

Los buques, identificados como Papaloapan e Isla Holbox , entraron en la bahía de La Habana alrededor de las 8:30 de la mañana hora local , marcando un momento de relevancia en medio de la profunda crisis económica y energética que enfrenta la isla.

Atracando en este momento, segundo barco con ayuda de #México para el pueblo de #Cuba . Gracias !!!

El envío se presenta como un esfuerzo dirigido a aliviar la escasez de alimentos y bienes esenciales que ha afectado a millones de cubanos. Aunque no sustituye la falta de combustible ni soluciona los apagones prolongados que enfrenta la isla, representa un apoyo tangible ante la escasez generalizada.

La llegada de estos buques ocurre en un momento especialmente sensible para Cuba , que afronta una crisis energética y de suministros agravada por restricciones internacionales al suministro de petróleo.

Las tensiones económicas se han traducido en limitaciones energéticas, apagones, escasez de combustibles y racionamiento de servicios básicos, afectando directamente la calidad de vida de la población.

Reacción diplomática y mensajes

La llegada fue destacada por autoridades cubanas como un acto de cooperación entre naciones “hermanas” y de apoyo al pueblo cubano en tiempos de necesidad, mientras que desde México se enfatizó la vocación humanitaria y solidaria del envío.

Aunque el gobierno mexicano ha enfrentado presiones externas para limitar sus relaciones petroleras con Cuba, el envío de ayuda subraya su voluntad de mantener vínculos y apoyo en un contexto de dificultades económicas profundas.