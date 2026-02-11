americateve

Fidel Castro

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Un nieto de Fidel Castro aseguró que Cuba “no se arrodillará ante Trump”, en medio del endurecimiento de la presión estadounidense y la crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
Nieto Fidel Castro

LA HABANA. — En un mensaje cargado de retórica confrontacional, un nieto de Fidel Castro afirmó que “Cuba no se arrodillará ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, en un momento de máxima tensión política y económica entre Washington y La Habana.

La declaración fue difundida en redes sociales y coincide con una escalada de medidas de presión por parte de la administración Trump, que incluyen sanciones energéticas, restricciones económicas y advertencias a países que mantengan vínculos con el régimen cubano.

Retórica de resistencia en plena crisis

El mensaje busca proyectar una imagen de resistencia ideológica, pero llega cuando Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por apagones masivos, escasez de combustible, colapso del transporte y aislamiento aéreo internacional.

Analistas señalan que este tipo de declaraciones no van dirigidas a la comunidad internacional, sino a la base política interna, en un intento de reforzar la narrativa de “plaza sitiada” frente a un escenario de deterioro económico acelerado.

Choque directo con Washington

La afirmación se produce después de que Trump endureciera su política hacia Cuba, calificando al régimen como amenaza a la seguridad nacional de EE. UU. y promoviendo medidas para reducir el flujo de ingresos y combustible hacia la isla.

Desde Washington, la Casa Blanca ha dejado claro que no habrá concesiones sin cambios políticos, mientras La Habana responde con un lenguaje de confrontación simbólica, pese a la creciente dependencia externa del país.

Discurso vs. realidad

Mientras figuras cercanas al poder insisten en mensajes de firmeza, la realidad cotidiana de los cubanos es otra: apagones de hasta 20 horas, inflación descontrolada, vuelos cancelados y una migración masiva que continúa vaciando al país de fuerza laboral.

Expertos consideran que estas declaraciones buscan desviar la atención del colapso interno y reforzar la identidad histórica del régimen, aunque la crisis energética y económica limita cada vez más su margen de maniobra.

Deja tu comentario

