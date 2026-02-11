americateve

Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos pidieron a Trump cancelar licencias comerciales que permiten a empresas de EEUU hacer negocios con la dictadura cubana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
María Elvira Salazar

WASHINGTON / MIAMI. — Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez solicitaron formalmente a la administración del presidente Donald Trump la cancelación inmediata de licencias comerciales que actualmente permiten a empresas estadounidenses hacer negocios con el régimen cubano.

La petición apunta directamente a las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, que —según los legisladores— terminan beneficiando financieramente a la dictadura, mientras el pueblo cubano enfrenta apagones masivos, escasez extrema y represión política.

Cortar el oxígeno económico al régimen

En su solicitud, los congresistas advirtieron que estas licencias socavan la política de presión máxima, al permitir que compañías estadounidenses mantengan transacciones, contratos y operaciones indirectas con entidades controladas por el Estado cubano.

Los legisladores subrayaron que cada dólar que entra al sistema estatal cubano fortalece a las fuerzas represivas, no a la población civil.

María Elvira Salazar insistió en que no puede existir una política dura contra la dictadura mientras sigan vigentes licencias que la financian, calificándolas como una contradicción estratégica.

Mario Díaz-Balart recordó que el régimen cubano no ha cambiado, y que no merece alivio económico alguno, especialmente cuando continúa violando derechos humanos y persiguiendo a la disidencia.

Por su parte, Carlos Giménez enfatizó que Estados Unidos no debe permitir que empresas norteamericanas sostengan a una dictadura enemiga, y llamó a cerrar todas las vías comerciales que funcionen como salvavidas económico.

Momento clave para la política hacia Cuba

La solicitud llega en un contexto de colapso energético total en la isla, suspensión de vuelos, apagones históricos y una crisis migratoria sin precedentes. Para los congresistas, este es el momento de mayor vulnerabilidad del régimen en décadas, y cualquier licencia activa representa una oportunidad perdida para acelerar el cambio.

El bloque cubanoamericano considera que cancelar las licencias comerciales enviaría un mensaje claro:

EE. UU. no hará negocios con dictaduras.

No habrá alivio mientras exista represión.

El apoyo es para el pueblo cubano, no para el régimen.

