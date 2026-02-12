americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hialeah

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Leydis Menéndez Abdala fue sentenciada a cinco años de prisión tras huir 19 años por un atropello mortal en Hialeah en 2006

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Leydis Menéndez Abdala

Después de casi dos décadas evadiendo la justicia, Leydis Menéndez Abdala, ciudadana cubana, fue finalmente sentenciada esta semana por el atropello mortal ocurrido en 2006 en la ciudad de Hialeah.

El caso, que permaneció abierto durante 19 años, concluyó este martes cuando Menéndez Abdala se declaró culpable de los cargos.

El crimen que marcó el caso

Según registros judiciales, en 2006 la acusada conducía bajo los efectos del alcohol cuando atropelló mortalmente a Gloria Marcia Hall.

Tras el hecho, Menéndez Abdala logró evadir a las autoridades durante casi dos décadas, manteniéndose prófuga mientras el caso permanecía pendiente en el sistema judicial del sur de Florida.

Línea de tiempo del caso

  • 2006: Ocurre el atropello mortal en Hialeah.

  • La acusada huye y permanece prófuga durante 19 años.

  • Esta semana: Se declara culpable ante el tribunal.

  • Sentencia: Cinco años de prisión y tratamiento obligatorio contra el abuso de sustancias.

La sentencia

Este martes, Menéndez Abdala fue condenada a cinco años de prisión. Además, el tribunal ordenó que complete un programa de tratamiento contra el abuso de sustancias.

El fallo marca el cierre formal de uno de los casos más prolongados en términos de evasión judicial dentro de la jurisdicción local.

Justicia tardía

Aunque la condena llega casi dos décadas después del crimen, las autoridades destacan que el sistema judicial finalmente logró llevar el caso a término.

Expertos legales señalan que casos de fuga prolongada suelen presentar desafíos probatorios y procesales, pero no necesariamente eliminan la responsabilidad penal.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
congresistas cubanoamericanos piden a trump cancelar licencias que permiten negocios de eeuu con cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
auto se incendia en plena zona de arribos del aeropuerto de miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Por Redacción América Noticias Miami
congresista carlos gimenez exige a delta y american airlines suspender vuelos a cuba por riesgo a seguridad y apoyo al regimen

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Por Redacción América Noticias Miami
condenan a 50 anos de prision a cubano que asesino a su pareja en jacksonville semanas despues de llegar de cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter