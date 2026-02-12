Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Después de casi dos décadas evadiendo la justicia, Leydis Menéndez Abdala , ciudadana cubana, fue finalmente sentenciada esta semana por el atropello mortal ocurrido en 2006 en la ciudad de Hialeah .

El caso, que permaneció abierto durante 19 años, concluyó este martes cuando Menéndez Abdala se declaró culpable de los cargos.

Según registros judiciales, en 2006 la acusada conducía bajo los efectos del alcohol cuando atropelló mortalmente a Gloria Marcia Hall .

Tras el hecho, Menéndez Abdala logró evadir a las autoridades durante casi dos décadas, manteniéndose prófuga mientras el caso permanecía pendiente en el sistema judicial del sur de Florida.

Sentencia: Cinco años de prisión y tratamiento obligatorio contra el abuso de sustancias.

Esta semana: Se declara culpable ante el tribunal.

La acusada huye y permanece prófuga durante 19 años.

Este martes, Menéndez Abdala fue condenada a cinco años de prisión . Además, el tribunal ordenó que complete un programa de tratamiento contra el abuso de sustancias.

El fallo marca el cierre formal de uno de los casos más prolongados en términos de evasión judicial dentro de la jurisdicción local.

Justicia tardía

Aunque la condena llega casi dos décadas después del crimen, las autoridades destacan que el sistema judicial finalmente logró llevar el caso a término.

Expertos legales señalan que casos de fuga prolongada suelen presentar desafíos probatorios y procesales, pero no necesariamente eliminan la responsabilidad penal.