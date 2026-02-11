americateve

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

CARACAS (AP) — El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó el miércoles a Venezuela en una visita clave para avanzar con los planes del presidente Donald Trump de recuperar la alicaída industria petrolera del país sudamericano.

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo) AP

Se espera que Wright se reúna durante esta jornada con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, funcionarios del gobierno y ejecutivos petroleros, entre otros representantes del sector.

La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela dio la bienvenida a Wright al país y escribió en la red social X que “el sector privado estadounidense será esencial para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”.

La visita de Wright deja en evidencia la disposición de Trump de trabajar con Rodríguez, quien fue juramentada presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos depuso y capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Rodríguez, vicepresidenta en ese momento, era de acuerdo con la Constitución la primera en la línea de sucesión.

El encuentro también se producirá casi dos semanas después de que la presidenta encargada firmase la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que redujo de modo importante el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y abre ampliamente el sector a la inversión extranjera.

La reformada ley fue promulgada por la presidenta el 29 de enero. Justo ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Estas y otras medidas adoptadas por los gobiernos de Caracas y Washington preparan el terreno para lo que podría ser un cambio geopolítico y económico sustancial en Venezuela.

La presidenta venezolana dice que la ley de hidrocarburos “reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos”, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano.

Trump, en tanto, asevera que mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la deteriorada industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

FUENTE: AP

