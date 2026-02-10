americateve

Cuba

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Un avión espía de Estados Unidos sobrevoló la costa norte de Cuba en una misión de vigilancia, intensificando la presión militar y política sobre La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
LA HABANA / WASHINGTON. — Un avión de reconocimiento de Estados Unidos fue detectado sobrevolando cerca de la costa norte de Cuba, en lo que analistas describen como una operación de vigilancia estratégica sobre la isla en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana.

La aeronave, identificada por radares civiles y aficionados al seguimiento aéreo, realizó un trayecto que la situó en cercanías de las aguas territoriales cubanas, en lo que se interpreta como un mensaje de presencia e inteligencia estadounidense en la región.

Detalles del vuelo de reconocimiento

Según datos recopilados, el avión de la Fuerza Aérea de EE. UU. operó en un área próxima a la costa cubana, realizando maniobras típicas de reconocimiento y recopilación de datos de inteligencia.

Aunque no hay confirmación oficial de parte del Pentágono o del Gobierno cubano, expertos señalan que este tipo de vuelos forman parte de operaciones rutinarias para monitorear movimientos militares, marítimos y de energía en el Caribe.

El hecho ocurre en un contexto de máximas tensiones políticas y estratégicas en la región, en el que Estados Unidos aumenta su presencia militar y de inteligencia en mares y cielos cercanos a la isla.

Contexto estratégico

La operación se produce tras una serie de medidas de presión de Washington hacia La Habana, vinculadas a crisis energéticas, migratorias y sanciones económicas. El uso de aviones de reconocimiento permite a Estados Unidos rastrear actividades navales, movimientos de buques sancionados y otros activos estratégicos sin violar directamente el espacio aéreo soberano de otro país.

Especialistas señalan que este tipo de vuelos —aunque no hostiles por sí mismos— sirven para reafirmar la capacidad operativa estadounidense y mantener una ventaja de inteligencia sobre eventos que podrían afectar intereses nacionales.

Reacciones y riesgos

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el vuelo ni han acusado una violación de su espacio aéreo. Fuentes independientes y plataformas de seguimiento de vuelos señalan que las maniobras fueron observadas durante varias horas, con el avión operando en zonas marinas adyacentes al norte de la isla.

Este tipo de operaciones se multiplican en momentos en que la política exterior de Estados Unidos busca presionar a regímenes considerados adversarios o estratégicos, elevando el perfil de misiones de vigilancia como parte de un enfoque más amplio de seguridad regional.

