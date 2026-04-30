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Directivos palestinos e israelíes de fútbol se niegan a darse la mano en el Congreso FIFA

VANCOUVER (AP) — El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó el jueves a estrechar la mano de Basim Sheikh Suliman, vicepresidente del organismo rector del fútbol de Israel, durante un tenso momento en el Congreso de la FIFA.

El presidente de la Asociación de Fútbol Palestina Jibril Rajoub se rehúsa a darle la mano al presidente de la Asociación de Fútbol de Israel Basim Sheikh Suliman junto al presidente de la FIFA President Gianni Infantino durante el 76mo Congreso de la FIFA el jueves 30 de abril del 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
El presidente de la Asociación de Fútbol Palestina Jibril Rajoub se rehúsa a darle la mano al presidente de la Asociación de Fútbol de Israel Basim Sheikh Suliman junto al presidente de la FIFA President Gianni Infantino durante el 76mo Congreso de la FIFA el jueves 30 de abril del 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

Después de que ambos se dirigieran al congreso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los llamó al escenario. Se mantuvieron muy separados el uno del otro y Rajoub protestó en voz alta, lejos de los micrófonos, antes de abandonar el escenario.

Al hablar ante el congreso, Rajoub instó a la FIFA a abordar las acusaciones de la Asociación Palestina de Fútbol de que Israel ha incumplido la normativa contra la discriminación al permitir clubes con sede en los asentamientos de Cisjordania.

Confirmó que la PFA llevará el asunto al Tribunal de Arbitraje Deportivo después de que la FIFA resolviera en marzo no suspender a Israel. La FIFA citó el estatuto legal no resuelto y complejo de Cisjordania.

Pero, en un asunto separado que involucra a un club israelí, la FIFA multó a la Asociación de Fútbol de Israel con 190.000 dólares por cargos disciplinarios relacionados con “discriminación y abuso racista”, además de “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”.

Después de que ambos abandonaran el escenario en el Centro de Convenciones de Vancouver, Infantino les agradeció por dirigirse a los delegados e hizo un llamado.

“Presidente Rajoub, vicepresidente Suliman, trabajemos juntos. Trabajemos juntos para dar esperanza a los niños. Trabajemos juntos para eso”, dijo Infantino.

Tras el congreso, Rajoub lanzó una súplica apasionada y preguntó si Israel tiene “derecho siquiera a formar parte de la FIFA”.

“De mi parte, sigo respetando y siguiendo todos los procedimientos legales a través de las instituciones de la FIFA, pero creo que es momento de entender que Israel debería ser sancionado por las violaciones de los estatutos de la FIFA, de los derechos humanos”, añadió.

Yariv Teper, secretario general interino de la Asociación de Fútbol de Israel, no quiso comentar sobre los detalles de las declaraciones de Rajoub, pero señaló que la IFA estaría dispuesta a trabajar con sus homólogos palestinos.

“Estamos en el Congreso de la FIFA. Nuestra misión es promover el fútbol y un futuro mejor para todas las regiones, y esa es nuestra misión”, expresó Teper.

Durante mucho tiempo, los dirigentes del fútbol palestino han sostenido que Israel viola los estatutos al permitir que equipos de asentamientos en Cisjordania jueguen en la liga nacional de Israel.

Hace 18 meses se abrió una investigación disciplinaria sobre el fútbol israelí en respuesta a una segunda objeción de la federación palestina.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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