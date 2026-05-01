Diamondbacks activan al receptor Gabriel Moreno de la lista de lesionados de 10 días

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Gabriel Moreno (14), receptor de los Diamondbacks de Arizona, choca manos con un compañero antes del partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el viernes 1 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Moreno había estado fuera por una distensión en el oblicuo izquierdo. Fue titular en el primer juego de una serie de fin de semana contra los Cachorros de Chicago y se fue de 5-0 con tres ponches en una derrota por 6-5.

“Tener a Gabby sano y en esta alineación significa que somos un equipo diferente. Es la calidad de los turnos al bate, es cómo controla defensivamente el juego de corrido, cómo dirige el juego detrás del plato. Así que nada en contra de los otros receptores, simplemente es muy dinámico, tiene muchas herramientas”, comentó el mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo, antes del juego.

Los Diamondbacks también llamaron desde Triple-A Reno al zurdo Brandyn Garcia. El zurdo Philip Abner fue enviado a ligas menores y el receptor Aramis Garcia fue designado para asignación.

Brandyn Garcia lanzó dos entradas perfectas en la derrota ante los Cachorros. El zurdo de 25 años recibió ayuda de una sólida atrapada en carrera de Tim Tawa en el jardín izquierdo para el último out de la sexta entrada.

“Garcia es realmente una gran arma para nosotros en el bullpen. Y no es solo zurdo contra zurdo. Tiene lanzamientos devastadores contra cualquier tipo de bateador. Y cuando está fino, es muy impresionante. Así que ha estado lanzando bien. Las cosas que le pedimos que hiciera cuando lo bajaron, las ha ido cumpliendo paso a paso”, señaló Lovullo.

Garcia tuvo marca de 0-1 con efectividad de 2,19 en 10 apariciones con Reno, ponchando a 18 en 12 1/3 entradas. Lanzó para Arizona y Seattle el año pasado, con marca de 0-2 y efectividad de 5,65 en 14 juegos. Fue adquirido por los Diamondbacks en el canje por Josh Naylor.

Moreno, de 26 años, batea para .244 con cinco carreras impulsadas en 14 juegos esta temporada. Se lesionó el 10 de abril contra Filadelfia. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP