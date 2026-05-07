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DeSantis: Centro de detención migratoria "Alcatraz de los Caimanes" siempre fue temporal

OCHOPEE, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló el jueves que el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes” siempre estuvo pensado como una instalación temporal.

Vehículos entran y salen del centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes, el 28 de agosto de 2025, en el condado de Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)
Vehículos entran y salen del centro de detención de inmigrantes "Alcatraz de los Caimanes", el 28 de agosto de 2025, en el condado de Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) AP

Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que The New York Times informó que funcionarios estatales y federales estaban en conversaciones iniciales sobre el cierre de la instalación que, según DeSantis, ha procesado y deportado a 22.000 detenidos desde que abrió a mediados del año pasado.

“En algún momento, por supuesto, lo desmantelaremos. Ese siempre fue el objetivo”, afirmó el republicano en una conferencia de prensa en Lakeland.

Añadió que, si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) considera que cuenta con los recursos para alojar a los detenidos en otro lugar, la instalación irá reduciendo sus operaciones.

Funcionarios del DHS no han dicho que quieran que la instalación cierre, aunque se ha discutido la idea desde que Markwayne Mullin, asumió como titular de la agencia a finales de marzo, y “se revisan estas cosas desde una nueva perspectiva”, añadió el gobernador.

Los detenidos en la instalación han dicho que el lugar se encuentra en mal estado, además de que han denunciado dificultades para tener acceso a abogados.

El DHS negó el jueves que haya instado al gobierno de Florida a poner fin a las operaciones en la instalación.

“Florida sigue siendo un socio valioso al momento de impulsar la agenda migratoria del presidente Trump, y el DHS agradece su apoyo”, señaló el departamento en un comunicado. “El DHS evalúa continuamente las necesidades y los requisitos de detención para garantizar que se cumplan los requisitos operativos más recientes”.

Florida ha gastado más de 1 millón de dólares al día para operar la instalación, y DeSantis ha dicho que espera un reembolso por parte del gobierno federal. El estado aún no ha recibido los 608 millones de dólares que ha solicitado.

Los detenidos son segregados en función de sus antecedentes penales y de si se les considera un riesgo de fuga, de acuerdo con un manual que se hizo público como parte de una demanda sobre si los detenidos tienen el acceso adecuado a abogados. El documento indica que, durante los recuentos regulares, no se permite a los detenidos moverse ni hablar. Si lo hacen, pueden ser castigados, junto con todos los que estén en su dormitorio, quedando encerrados en su unidad de alojamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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