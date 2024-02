Venezuela blanquea a Dominicana y se corona en la Serie del Caribe por 1ra vez desde 2009

Johan Camargo (14), antesalista de Panamá, festeja con su compañero, el intermedista Joshwan Wright, tras la victoria por 5-4 sobre Curazao en el partido por el tercer lugar de la Serie del Caribe en Miami, el viernes 9 de febrero de 2024 (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved