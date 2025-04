Skubal brilla mientras los Tigers ganan 9-1 y los Cerveceros sufren su tercera derrota al hilo

El abridor Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, reacciona después de ponchar a Rhys Hoskins, de los Cerveceros de Milwaukee, con la casa llena durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 14 de abril de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved