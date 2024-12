Mayfield lanza 4 TDs, 2 a Evans, Bucs dominan y aplastan 40-17 a Chargers

El receptor abierto de los Buccaneers de Tampa Bay, Mike Evans, a la izquierda, atrapa un touchdown que supera al esquinero de los Chargers de Los Angeles, Kristian Fulton (7), en un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 15 de diciembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved