Los Angelinos se imponen 8-5 a los Marineros con un sencillo remolcador de Grichuk

El jugador de los Angelinos de Los Ángeles Randal Grichuk pega un sencillo remolcador para impulsar a Kyren Paris contra los Marineros de Seattle en el 11mo inning de su juego de béisbol, el lunes 11 de septiembre de 2023, en Seattle. Los Angelinos ganaron 8-5. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.