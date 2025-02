Josh Allen gana premio de AP al Jugador Más Valioso de la NFL

Saquon Barkley, corredor de los Eagles de Filadelfia, calienta en una práctica el jueves 6 de febrero de 2025, en Nueva Orleáns (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Josh Allen, de los Bills de Buffalo, saluda durante la ceremonia de los premios de la AP a lo mejor de la NFL, el jueves 6 de febrero de 2025, en Nueva Orleáns (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Kevin O'Connell, entrenador en jefe de los Vikings de Minnesota, habla con la prensa después de recibir el premio de la AP, el jueves 6 de febrero de 2025 en Nueva Orleáns (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Joe Burrow, de los Bengals de Cincinnati, posa tras obtener el premio de la AP al Regreso del Año, el jueves 6 de febrero de 2025, en Nueva Orleáns (AP Foto/Matt York) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved