Hunter Brown poncha a nueve y los Astros vencen 3-0 a los decaídos Rojos

El tercera base Isaac Paredes, izquierda, y el primera base Christian Walker (8), de los Astros de Houston, celebran después de la victoria de su equipo en el juego de béisbol de Grandes Ligas sobre los Rojos de Cincinnati, el viernes 9 de mayo de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved