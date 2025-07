Bohm y Schwarber conectan jonrones para llevar a los Filis 5-1 sobre los Rojos

Alec Bohm, de los Filis de Filadelfia, observa su jonrón de dos carreras ante el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Nick Lodolo, durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el sábado 5 de julio de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Derik Hamilton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.