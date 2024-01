Australia vence 4-0 a Indonesia y avanza a cuartos de final de la Copa Asiática

El australiano Harry Souttar (izquierda) y sus compañeros de equipo celebran después de su victoria en el partido de octavos de final de la Copa Asia ante Indonesia en el estadio Jassim Bin Hamad en Doha, Qatar, el domingo 28 de enero de 2024. (AP Foto/Aijaz Rahi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved