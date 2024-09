Atléticos se despiden de Oakland, su casa desde 1968

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El fotógrafo del equipo de los Atléticos de Oakland, Michael Zagaris, besa el montículo del lanzador después de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas en Oakland, California, el jueves 26 de septiembre de 2024. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Grant Holman (67) y Tyler Nevin (26), de los Atléticos de Oakland, se despiden del público de esta ciudad, tras disputar su último juego ahí, ante los Rangers de Texas, el jueves 26 de septiembre de 2024 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una seguidora de los Atléticos de Oakland muestra un letrero tras el encuentro del miércoles 25 de septiembre de 2024, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved