TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

Tres de las ocho personas lesionadas en el atropello múltiple ocurrido en la madrugada del lunes en La Habana continúan ingresadas en el hospital universitario Calixto García , según informó la doctora Iliovanys Betancourt Plaza , directora del centro.

La especialista explicó en el Noticiero Nacional de Televisión y Canal Caribe que los pacientes presentan un estado clínico estable y con evolución favorable , aunque permanecen bajo estricta observación médica debido a la posibilidad de complicaciones no visibles en este tipo de traumas.

En total fueron atendidas siete personas en el hospital Calixto García, incluida la única víctima mortal , una mujer de 35 años que falleció pocas horas después de su ingreso a causa de múltiples fracturas en las extremidades.

El suceso, que ha conmocionado a la capital cubana, ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes y se extendió por varias calles de Centro Habana y La Habana Vieja , donde un conductor arrolló a nueve personas en un corto trayecto.

El Ministerio del Interior (MININT) informó que el presunto responsable fue detenido poco después. Se trata de un extranjero residente en Cuba , aunque hasta el momento no se ha revelado ni su identidad ni su nacionalidad.

El individuo se encuentra bajo proceso investigativo , mientras las autoridades aseguran que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Testimonios y versiones no confirmadas

La falta de información oficial ha dado lugar a múltiples especulaciones en redes sociales y medios independientes. Algunos testigos señalan que el vehículo implicado sería un Audi rojo que circulaba en sentido contrario por la calle Reina y luego descendió por Galiano, arrollando a varias personas, entre ellas un conductor de bicitaxi.

Otras versiones apuntan a que el sospechoso podría ser de origen cubanoamericano o italiano y que conducía bajo los efectos de estupefacientes, aunque ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por las autoridades.

Preocupación ciudadana

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Cuba debido al mal estado de las vías y del parque automotor, pero un atropello múltiple de esta magnitud resulta inusual.

Por ahora, lo único confirmado oficialmente es que: