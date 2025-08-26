americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

Tres de los ocho lesionados en el atropello masivo ocurrido en La Habana durante la madrugada del lunes permanecen hospitalizados en el hospital universitario Calixto García, según confirmó la doctora Iliovanys Betancourt Plaza, directora general de ese centro asistencial.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-08-26 at 1.06.07 PM

Tres de las ocho personas lesionadas en el atropello múltiple ocurrido en la madrugada del lunes en La Habana continúan ingresadas en el hospital universitario Calixto García, según informó la doctora Iliovanys Betancourt Plaza, directora del centro.

La especialista explicó en el Noticiero Nacional de Televisión y Canal Caribe que los pacientes presentan un estado clínico estable y con evolución favorable, aunque permanecen bajo estricta observación médica debido a la posibilidad de complicaciones no visibles en este tipo de traumas.

Embed - Detenido ciudadano por atropellar a nueve personas en La Habana Nueve personas resultaron lesionadas en la madrugada de este lunes, como resultado de un #Atropello en varios lugares del municipio de Centro Habana y La Habana Vieja. Lamentablemente, falleció una mujer de 35 años. Para conocer sobre la evolución de los pacientes que permanecen ingresados, este noticiero conversó con la doctora Iliovanys Betancourt Plaza, directora general del hospital Calixto García. | Canal Caribe

Una víctima mortal

En total fueron atendidas siete personas en el hospital Calixto García, incluida la única víctima mortal, una mujer de 35 años que falleció pocas horas después de su ingreso a causa de múltiples fracturas en las extremidades.

Un hecho aún bajo investigación

El suceso, que ha conmocionado a la capital cubana, ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes y se extendió por varias calles de Centro Habana y La Habana Vieja, donde un conductor arrolló a nueve personas en un corto trayecto.

El Ministerio del Interior (MININT) informó que el presunto responsable fue detenido poco después. Se trata de un extranjero residente en Cuba, aunque hasta el momento no se ha revelado ni su identidad ni su nacionalidad.

El individuo se encuentra bajo proceso investigativo, mientras las autoridades aseguran que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Testimonios y versiones no confirmadas

La falta de información oficial ha dado lugar a múltiples especulaciones en redes sociales y medios independientes. Algunos testigos señalan que el vehículo implicado sería un Audi rojo que circulaba en sentido contrario por la calle Reina y luego descendió por Galiano, arrollando a varias personas, entre ellas un conductor de bicitaxi.

Otras versiones apuntan a que el sospechoso podría ser de origen cubanoamericano o italiano y que conducía bajo los efectos de estupefacientes, aunque ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por las autoridades.

Preocupación ciudadana

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Cuba debido al mal estado de las vías y del parque automotor, pero un atropello múltiple de esta magnitud resulta inusual.

Por ahora, lo único confirmado oficialmente es que:

  • El presunto autor se encuentra detenido.

  • El caso sigue bajo investigación.

  • Tres personas permanecen hospitalizadas, estables pero en observación.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
el ministro del interior de cuba se reune con el jefe de la policia de china

El ministro del Interior de Cuba se reúne con el jefe de la Policía de China

fallece a los 83 anos carlos quintas, figura emblematica del teatro, la radio y la television en cuba

Fallece a los 83 años Carlos Quintas, figura emblemática del teatro, la radio y la televisión en Cuba

ong denuncia que cuba exporta trabajadores a canada bajo esquema de trata a traves de la refineria de sherritt

ONG denuncia que Cuba exporta trabajadores a Canadá bajo esquema de trata a través de la refinería de Sherritt

denuncian en santiago de cuba presunto reclutamiento de jovenes para enviarlos a venezuela

Denuncian en Santiago de Cuba presunto reclutamiento de jóvenes para enviarlos a Venezuela

Destacados del día

Trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a Venezuela

Trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a Venezuela

Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

Liberan a soldado cubano-ucraniano tras tres años de cautiverio en Rusia

Liberan a soldado cubano-ucraniano tras tres años de cautiverio en Rusia

TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

TV Cubana da NUEVOS DETALLES sobre los heridos por atropello masivo en La Habana

Investigan el hallazgo de una cabeza humana en un basurero de Santiago de Cuba

Investigan el hallazgo de una cabeza humana en un basurero de Santiago de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter