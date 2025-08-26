Investigan el hallazgo de una cabeza humana en un basurero de Santiago de Cuba

Las autoridades cubanas investigan un macabro hallazgo ocurrido en Santiago de Cuba, donde fue encontrada una cabeza humana dentro de un contenedor de basura en el Micro 3, perteneciente al Centro Urbano Abel Santamaría.

La denuncia fue publicada en el perfil oficialista Héroes del Moncada, que calificó el hecho como “grave” y confirmó que fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) acudieron de inmediato a la escena para iniciar las investigaciones.

“Conocimos que en estos momentos fuerzas del MININT investigan un hecho grave, luego del hallazgo de la cabeza de un hombre en un colector de basura”, señaló la publicación en Facebook, sin ofrecer más detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias del crimen.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada también informó en sus redes sociales sobre un fuerte despliegue policial en el Reparto Salao, donde se ubica el Micro 3, lo que avivó las especulaciones de los vecinos.

En los comentarios de los propios residentes circularon múltiples versiones sobre el lugar exacto del hallazgo. Algunos señalaron que ocurrió cerca de la Chopin y del punto de gas, mientras otros aseguraron que el contenedor estaba próximo a la tienda de MLC del Micro 3.

A la conmoción se sumó la versión de que en la zona había un vecino desaparecido desde hacía cinco días, lo que aumentó la alarma entre la comunidad. “Bueno, acabo de pasar por ahí y dicen que se encontraron la cabeza de un hombre en un tanque de basura. Dios mío, hasta cuándo será esto”, escribió una internauta en Facebook.

Otros casos similares en Cuba

El hallazgo de restos humanos en espacios públicos no es un hecho aislado en la isla. En 2024, varios reportes en redes sociales dieron cuenta de restos flotando en el malecón habanero, lo que provocó gran indignación. Ese mismo año, en Placetas (Villa Clara), vecinos descubrieron bolsas negras con huesos humanos y un cráneo parcialmente calcinado.

Más recientemente, residentes de Las Tunas denunciaron la presencia de cráneos humanos tirados en plena calle junto al cementerio local, imágenes que se viralizaron y despertaron fuertes críticas sobre el estado de abandono de los camposantos en Cuba.

Expectativa por nuevas informaciones

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un comunicado oficial con detalles sobre el hallazgo en Santiago de Cuba. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se emitan nuevas actualizaciones mientras avanza la investigación del MININT.