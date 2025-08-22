Cuba

El ministro del Interior de Cuba se reúne con el jefe de la Policía de China

El ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, se reunió este viernes con el consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong. El encuentro tuvo lugar con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en temas de seguridad y aplicación de la ley, según detalló Martí Noticias.