Cuba

El ministro del Interior de Cuba se reúne con el jefe de la Policía de China

El ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, se reunió este viernes con el consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong. El encuentro tuvo lugar con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en temas de seguridad y aplicación de la ley, según detalló Martí Noticias.

Este acercamiento se da en el marco de una relación estrecha entre ambos gobiernos, marcada por intercambios estratégicos en áreas diversas. El embajador chino en Cuba, Hua Xin, también participó en la reunión, y ambos líderes manifestaron su intención de profundizar los lazos institucionales en el ámbito policial.

Cuba y China mantienen una larga historia de colaboración basada en principios políticos comunes. En este contexto, Cuba ha recibido apoyo chino en sectores clave como infraestructura, telecomunicaciones, transporte y biotecnología. Este encuentro refuerza la estrecha relación existente y refleja cómo Peking continúa consolidando su presencia dentro de la isla.

