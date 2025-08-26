Venezuela

Denuncian en Santiago de Cuba presunto reclutamiento de jóvenes para enviarlos a Venezuela

En Santiago de Cuba, familiares de jóvenes en edad militar han denunciado que sus hijos, quienes cumplen el servicio militar obligatorio, están siendo preparados para ser enviados a Venezuela. La activista Rosa María Payá difundió esta información tras recibir múltiples mensajes de madres preocupadas, quienes se enteraron de que sus hijos las llamaron para despedirse, afirmando que los trasladarían a dicho país.