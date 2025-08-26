Denuncian en Santiago de Cuba presunto reclutamiento de jóvenes para enviarlos a Venezuela

Estas acusaciones no son nuevas. Un joven identificado como José Pedro León, de 21 años, denunció que militares lo obligaron a firmar un documento comprometiéndolo a defender el régimen de Nicolás Maduro, llegando incluso a recibir entrenamiento en zonas como Artemisa y el oriente del país.
Nuevos-reclutas-cubanos-para-venezuela
Ante estas versiones, el portal oficialista Cubadebate calificó las declaraciones de Rosa María Payá como una “descarada manipulación”, desacreditando las denuncias en redes sociales. Organismos opositores también han alertado sobre esta posible operación, señalando que activistas han manifestado el temor de que sus hijos sean enviados como mercenarios a reprimir protestas en Venezuela, especialmente tras las elecciones celebradas allí