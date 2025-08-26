americateve

Venezuela

Denuncian en Santiago de Cuba presunto reclutamiento de jóvenes para enviarlos a Venezuela

En Santiago de Cuba, familiares de jóvenes en edad militar han denunciado que sus hijos, quienes cumplen el servicio militar obligatorio, están siendo preparados para ser enviados a Venezuela. La activista Rosa María Payá difundió esta información tras recibir múltiples mensajes de madres preocupadas, quienes se enteraron de que sus hijos las llamaron para despedirse, afirmando que los trasladarían a dicho país.

Estas acusaciones no son nuevas. Un joven identificado como José Pedro León, de 21 años, denunció que militares lo obligaron a firmar un documento comprometiéndolo a defender el régimen de Nicolás Maduro, llegando incluso a recibir entrenamiento en zonas como Artemisa y el oriente del país.

Ante estas versiones, el portal oficialista Cubadebate calificó las declaraciones de Rosa María Payá como una “descarada manipulación”, desacreditando las denuncias en redes sociales. Organismos opositores también han alertado sobre esta posible operación, señalando que activistas han manifestado el temor de que sus hijos sean enviados como mercenarios a reprimir protestas en Venezuela, especialmente tras las elecciones celebradas allí

