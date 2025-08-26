Trump despliega submarino nuclear y un crucero lanzamisiles frente a Venezuela

Estados Unidos incrementó su presencia militar en el mar Caribe con el envío de nuevas unidades de guerra frente a las costas de Venezuela , en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga en la región.

Según reveló la agencia Reuters, el USS Lake Erie , un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News , un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán al área a comienzos de la próxima semana. Las fuentes consultadas señalaron que estos movimientos buscan hacer frente a las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales, consideradas por Washington como “narcoterroristas”.

El despliegue naval se suma al arribo, la semana pasada, de un escuadrón anfibio integrado por los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale , con unos 4.500 efectivos a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina.

Adicionalmente, tres destructores equipados con el sistema de defensa Aegis —el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson — se encuentran ya en operaciones. Estos buques, de la clase Arleigh Burke, cuentan con tecnología avanzada para interceptar amenazas aéreas y marítimas, reforzando la capacidad ofensiva y defensiva de la flota.

El operativo también incluye aviones de patrullaje marítimo P-8 Poseidon y otros equipos de inteligencia y vigilancia, con el objetivo de controlar rutas clave utilizadas para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Washington ha acusado reiteradamente al régimen de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles , una organización señalada como responsable del tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos. Además, el grupo criminal venezolano Tren de Aragua fue incluido en la lista de organizaciones terroristas globales en febrero, junto al Cártel de Sinaloa y otras redes latinoamericanas.

En declaraciones a Reuters, la portavoz presidencial Karoline Leavitt calificó a Maduro como “líder de un cartel del narcotráfico” y aseguró que Trump está decidido a “frenar el flujo de drogas y llevar a los responsables ante la justicia”.

Una estrategia de largo plazo

De acuerdo con fuentes del Pentágono citadas por CNN, el despliegue se extenderá por varios meses y todas las operaciones se realizarán en aguas y espacio aéreo internacionales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, avaló la misión, recordando que las Fuerzas Armadas tienen el mandato legal de proteger fronteras, enfrentar amenazas externas y combatir delitos como el narcotráfico y la trata de personas.

Con esta operación, la Casa Blanca busca combinar la lucha antidrogas con el control migratorio y la seguridad fronteriza, dos de los pilares de la agenda de Trump. El refuerzo militar en el Caribe representa uno de los movimientos más significativos de Estados Unidos en la región en los últimos años, confirmando que la confrontación contra los cárteles y sus aliados estatales será una prioridad para la administración republicana.