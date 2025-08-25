Fallece a los 83 años Carlos Quintas, figura emblemática del teatro, la radio y la televisión en Cuba

El reconocido actor cubano Carlos Hernández Quintas , conocido artísticamente como Carlos Quintas , falleció en La Habana la noche del domingo 24 de agosto a los 83 años , según informó la Televisión Cubana a través de un comunicado oficial en su página de Facebook.

Nacido en Santiago de Cuba el 4 de noviembre de 1941, Quintas desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas, marcada por su versatilidad en la radio, el teatro, la televisión y el cine.

En 1959 comenzó su carrera en la emisora Radio Hernández , donde debutó como conductor y declamador en el programa Poemas y canciones. Muy pronto se convirtió en protagonista de radionovelas como Lino Álvarez, líder campesino, Yo, estudiante y Por nuestro amor, escrita por el narrador José Soler Puig.

En 1961 ingresó en la Academia de Arte Dramático de Oriente y posteriormente fue uno de los fundadores del Conjunto Dramático de Oriente , con el que participó en producciones como Contigo pan y cebolla, Los invasores y Santiago 57, presentada en el Primer Festival de Teatro Latinoamericano de La Habana. También formó parte del montaje de La invasión en la segunda edición de dicho festival.

Su traslado a la capital en 1967 marcó una nueva etapa profesional. En la radio trabajó en Radio Progreso, CMQ y Radio Rebelde, donde encarnó personajes principales en espacios como Actualidad Mundial, La Novela de las Dos y Estudio Cuatro.

Simultáneamente, se integró a la programación de la Televisión Nacional, participando en recordadas series del espacio Aventuras como Los mambises, Juan Quinquín en Pueblo Mocho, El Halcón y Los comandos del silencio. También actuó en telenovelas como El pagador de promesas, Café Habana y La última mujer y el próximo combate, además de programas humorísticos como Vivir del cuento, A otro con ese cuento y La descarga.

En el cine trabajó en cortometrajes de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y en el largometraje En fin..., dirigido por Juan Carlos Cremata.

Reconocimientos y legado

Durante más de cuatro décadas ejerció además como director artístico de espectáculos, colaborando con instituciones culturales, turísticas y comerciales en giras nacionales.

Su labor fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida (2019), el Premio Pequeña Pantalla de la Televisión Cubana, la Medalla Raúl Gómez García, el Sello del Laureado del Sindicato Nacional de la Cultura, así como el título de Artista de Mérito y la distinción como fundador del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

En su comunicado de despedida, la Dirección de Comunicación de la Televisión Cubana subrayó que “Carlos Quintas será recordado por su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes en diversos géneros”, expresando condolencias a familiares, colegas y amigos en nombre de las artes escénicas del país.