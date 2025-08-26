Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

El gobierno de Cuba designó a Jorge Luis Mayo Fernández , un alto oficial de la Dirección de Inteligencia (G2), como nuevo embajador en Venezuela , reforzando así la estrecha alianza política y estratégica con el régimen de Nicolás Maduro .

La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba , donde se confirma el relevo de Dagoberto Rodríguez Barrera , quien finalizó su misión diplomática en Caracas.

Mayo Fernández no es considerado un diplomático convencional. Su nombre figura en listados internacionales de represores cubanos y ha sido señalado por desertores de la inteligencia de participar en labores de espionaje, asesoramiento en mecanismos de represión y violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con testimonios de exagentes, el funcionario pertenece al departamento M-II , especializado en operaciones en América Latina y el Caribe.

El nuevo embajador no es ajeno a Caracas. Desde 2021 se desempeñaba como Segundo Jefe de la Embajada de Cuba en Venezuela , donde participó en la coordinación de programas como la Misión Médica Cubana y Misión Barrio Adentro . Su presencia en actos públicos junto a autoridades locales evidencia su rol activo en la representación oficial de La Habana.

Además, Mayo Fernández fue anteriormente embajador en Nicaragua y cumplió labores diplomáticas en Nueva York, Argentina y Venezuela , siempre con funciones vinculadas a la inteligencia.

Una designación estratégica

Su ascenso a embajador consolida la influencia de un cuadro de inteligencia en el eje La Habana–Caracas, alianza clave para el sostenimiento económico y político de ambos gobiernos. El vínculo bilateral ha garantizado durante años petróleo subvencionado para Cuba y apoyo político de la isla hacia Venezuela.

Para sectores del exilio cubano, el nombramiento confirma que el régimen de La Habana prioriza la seguridad y el control político sobre la diplomacia tradicional, colocando en el centro de su representación internacional a figuras directamente vinculadas al aparato represivo.

Lo que representa este nombramiento

La llegada de Jorge Luis Mayo Fernández a la embajada cubana en Venezuela subraya la naturaleza de la relación entre ambos gobiernos, basada en un intercambio de recursos estratégicos, favores políticos y mecanismos de control social que trascienden el ámbito diplomático.