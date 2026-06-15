Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Las bolsas mundiales iniciaron la semana con fuertes ganancias y el petróleo registró una abrupta caída luego de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo provisional para poner fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Medio.

La reacción fue inmediata: los inversores apostaron por una reducción de los riesgos geopolíticos y por la normalización del comercio energético mundial tras la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo.

El presidente Donald Trump confirmó el acuerdo durante el fin de semana y anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en la zona.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!", escribió el mandatario.

Un carguero se ve fondeado en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026.(Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

La noticia provocó una fuerte corrección en los mercados energéticos.

El crudo Brent, referencia internacional, cayó más de un 5% hasta situarse cerca de los 83 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendió a la zona de los 80 dólares.

La caída supone un fuerte contraste respecto a los máximos superiores a 110 dólares alcanzados durante las semanas más tensas del conflicto.

Los analistas consideran que el acuerdo elimina buena parte de la prima de riesgo geopolítico que había impulsado los precios durante los últimos meses.

Sin embargo, expertos advierten que el proceso de normalización podría tardar semanas o incluso meses, dependiendo del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por ambas partes.

Wall Street abre en verde y los inversores vuelven al riesgo

El optimismo también se trasladó rápidamente a los mercados financieros.

En los primeros minutos de negociación, el índice Dow Jones avanzó alrededor de un 1%, mientras que el S&P 500 registró ganancias superiores al 1,5%.

El Nasdaq, impulsado por las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, lideró las subidas con un avance cercano al 2,5%.

Operadores e inversores interpretaron el acuerdo como un factor positivo para la economía global, al reducir los riesgos sobre la inflación y los costos energéticos.

Europa y Asia se suman al rally bursátil

Las principales bolsas europeas también registraron fuertes avances.

El DAX alemán subió un 1,3%, el CAC 40 francés ganó un 1,1% y el FTSE 100 británico cerró con ganancias moderadas.

En Asia, la reacción fue aún más contundente.

El Nikkei de Tokio avanzó cerca del 5% y alcanzó nuevos máximos históricos, impulsado por el sector tecnológico y las expectativas de recuperación económica global.

Los mercados de Corea del Sur, Taiwán y China también cerraron la jornada en terreno positivo.

SpaceX y la inteligencia artificial impulsan aún más el mercado

El clima favorable para los inversores se vio reforzado por el fuerte desempeño de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.

Tras protagonizar la mayor oferta pública inicial de la historia, las acciones de la empresa continuaron subiendo en su segunda jornada de cotización.

El entusiasmo alrededor del sector tecnológico y de la inteligencia artificial se convirtió en otro motor que impulsó las compras en los mercados globales.

La Reserva Federal entra en escena

La atención de los inversores ahora se centra en la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La fuerte caída del petróleo reduce parte de la presión inflacionaria que preocupaba a los mercados durante los últimos meses.

Analistas consideran que este nuevo escenario podría facilitar que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés mientras evalúa la evolución de la economía y el impacto real del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

El estrecho de Ormuz vuelve a ser clave para la economía mundial

Por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta.

Su reapertura representa uno de los elementos más importantes del acuerdo anunciado por Trump, ya que garantiza nuevamente el flujo energético desde los países productores del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.

Los operadores consideran que la estabilidad de esta ruta marítima será determinante para mantener el alivio observado en los precios del petróleo y consolidar la recuperación de los mercados durante las próximas semanas.