Muere Yamir Robinson, "el Teacher" de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

La música urbana cubana está de luto. Yamir Robinson Puente, conocido popularmente como “el Teacher”, falleció este lunes a los 45 años tras una prolongada batalla contra un carcinoma que afectó sus pulmones y otros órganos vitales.

Embed - KolaLoka on Instagram: "CON UN DOLOR INMENSO COMUNICO QUE HOY HE RECIBIDO LA DESGARRADORA NOTICIAS QUE MI HERMANO (YAMIR ROBINSON PUENTE) PERDIÓ LA BATALLA SE HA IDO UN GUERRERO QUE AUN EN SUS ULTIMAS HORA ME DABA ALIRNTO A MI PARA AFRONTAR ESTA DURA SITUACIÓN. SE HA IDO UN PADRE DE FAMILIA UNA PERSONA QUE NOS HIZO BAILAR Y REIR A MUCHOS C9N SU CARISMA Y PERSONALIDAD UNICA. APROVECHO PARA AGRADECER A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE SE HAN SOLIDARIZADO CON ESTA CAUSA Y HAN DEJADO SUS MENSAJES DE FUERZA Y ALIENTO A TODO EL QUE HA DEDICADO DE SU TIEMPO PARA ESTAR AL PENDIENTE DESDE EL FONDO DE MI CORAZÓN MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS DIOS MÍO QUE DOLOR TAN GRANDE (YAMIR ROBINSON PUENTE) VUELA ALTÍSIMO MI BROOO VUELA ALTO (TATI) COMPAY QUE EL TODO PODEROSO TE CUBRA CON SU MANTO Y TE PERMITA LA PAZ NECESARIA Y QUE LA DIVINA ACCIÓN DEL SUPREMO TE PERMITA REENCARNAR EN OTRO CUERPO. DESCANZA EN PAZ (MONITO)."

El artista, uno de los fundadores del emblemático grupo Kola Loka, permanecía ingresado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, en la provincia española de Córdoba, donde recibía tratamiento médico desde hacía varios meses.

La noticia fue confirmada por su hermano, el también músico Yasser Robinson Puente, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Visiblemente afectado, Yasser compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de quien fue no solo su hermano, sino también compañero de escenario y de vida.

"Lamentablemente acabo de recibir la llamada que nunca quise recibir. Después de un año y varios meses luchando contra una terrible enfermedad, mi hermano acaba de perder la batalla", expresó.

En su mensaje destacó la fortaleza con la que Yamir enfrentó la enfermedad hasta sus últimos días.

"Se fue un verdadero guerrero. Incluso sabiendo la gravedad de su situación, era él quien me daba fuerzas a mí", afirmó.

Las palabras del cantante provocaron una oleada de mensajes de condolencias por parte de seguidores, artistas y miembros de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El legado de un fundador de Kola Loka

Yamir Robinson fue una de las figuras clave en el nacimiento de Kola Loka, agrupación surgida en 2001 en el municipio santiaguero de Tercer Frente.

El proyecto comenzó como un trío integrado por los hermanos Yamir y Yasser Robinson junto a Ángel Torres Callard, conocido artísticamente como Angelón.

Con el paso de los años, la agrupación se consolidó como una de las más populares dentro de la música urbana cubana, acumulando éxitos que marcaron a toda una generación.

Entre sus canciones más recordadas figuran:

La estafa del babalao

Terremoto

El Indio

Booty Grande

Actualmente, Yasser Robinson y Angelón continúan desarrollando su carrera artística desde Miami.

Una lucha que movilizó a la comunidad cubana

Durante los últimos meses, familiares y amigos impulsaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los elevados gastos médicos del cantante.

La iniciativa fue promovida por Yasser Robinson y logró reunir miles de euros gracias al apoyo de decenas de personas que siguieron de cerca la evolución de su estado de salud.

En aquella campaña, su hermano describió la gravedad del cuadro clínico que enfrentaba.

"Un padre de tres hijos lucha por su vida mientras un carcinoma compromete órganos vitales y requiere asistencia respiratoria constante", escribió entonces.

Inician esfuerzos para repatriar su cuerpo a Cuba

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, varios artistas cubanos comenzaron a promover nuevas iniciativas para ayudar a la familia a trasladar sus restos mortales a Cuba.

El músico Noly Blak pidió públicamente mantener activa la campaña de recaudación con el objetivo de financiar los gastos de repatriación.

"Queremos que su familia pueda darle el último adiós en su tierra", expresó.

Un adiós que conmueve a miles de cubanos

La muerte de Yamir Robinson ha generado una profunda conmoción entre seguidores de Kola Loka y dentro de la comunidad artística cubana.

Más allá de su trayectoria musical, amigos y familiares lo recuerdan como una persona carismática, optimista y profundamente querida por quienes lo conocieron.

Su legado permanece ligado a una de las agrupaciones más exitosas de la música popular cubana de las últimas dos décadas.

Con su partida, la música urbana de la isla pierde a una de las voces que ayudó a definir una época.

FUENTE: cibercuba.com